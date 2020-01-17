Компании «Кама-Энергетика» и «Камаз» разработали энергоустановку для рефрижераторных перевозок

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ЗАО «Евросиб СПб — транспортные системы» успешно защитило проект энергетической установки для электрификации крупнотоннажных рефрижераторных контейнеров (КРК) при перевозке железнодорожным транспортом как объект интеллектуальной собственности. По заключению российского патентного ведомства, техническое оборудование Евросиб обладает рядом конструктивно-функциональных особенностей, позволивших принять положительное решение о выдаче компании патента на изобретение.

Энергетическая установка состоит из дизель-генераторного контейнера с двумя поочередно работающими двигателями и танк-контейнера для содержания топлива, что дает возможность обеспечивать электроэнергией 24 КРК на протяжении 30 суток и более. ДГК и танк-контейнер размещены на одной железнодорожной фитинговой платформе и соединены топливопроводом.

Комплекс оснащен современной бортовой компьютерной системой мониторинга и управления работой энергоустановки, сотовой и спутниковой системами связи, системой геопозиции и системами контроля работы каждого КРК в отдельности. Решение позволяет дистанционно контролировать и управлять состоянием энергомодуля в пути следования, а также гарантировать соблюдение температурного режима в течение всей перевозки ж/д транспортом.

Опытный образец энергетической установки изготовлен в партнерстве с ООО «Кама-Энергетика» и ПАО «КАМАЗ» в июне 2019 года. На Международном железнодорожном салоне «PRO//Движение. ЭКСПО» эксперты рынка высоко оценили техническое решение Евросиб. Помимо актуальности отмечены мобильность оборудования и стандартный конструктив, позволяющий энергоустановке встраиваться в действующие схемы движения.