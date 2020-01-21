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Город с населением 100 тыс. человек — столица крупнейшего нефтедобывающего региона России, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Очень компактный и ухоженный город стоит на холмах на правом берегу Иртыша, в 20 км от места его слияния с Обью.

1. История Ханты-Мансийска началась в 1931 году. Тогда новый город носил имя Остяко-Вогульск — по традиционным названиям народов ханты и манси. При этом первые русские поселения на территории современного города существовали ещё в начале XVII века.

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2. Центральная площадь — визитная карточка Ханты-Мансийска, главное место для городских праздников и концертов под открытым небом.

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3. Торгово-деловой центр «Гостиный двор» с высоким куполом в форме шестигранной пирамиды построен в 2006 году. Необычное здание считается одним из символов города.

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4. Главная ёлка и ледовый городок в центре Ханты-Мансийска. Новый год в городе празднуют с особым размахом — в течение нескольких лет тут проводят проект «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица Сибири». В этом году праздничные мероприятия посетили больше 100 тыс. гостей и жителей столицы Югры.

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5. Форма лабиринта напоминает популярную головоломку с металлическим шариком времён СССР.

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6. Парк Победы и парк им. Бориса Лосева заложены в центре Ханты-Мансийска ещё в 1930-х годах. Парк Победы сначала носил имя Александра Пушкина, но был переименован после Победы в Великой Отечественной войне. Борис Лосев — комсомолец, погибший в годы гражданской войны.

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7. В Ханты-Мансийске работает пять государственных музеев, картинная галерея Фонда поколений, концертно-театральный центр «Югра-Классик», шесть библиотек. По количеству учреждений культуры небольшой северный город можно отнести к лидерам в России.

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8. Храм Воскресения Христова — кафедральный собор Ханты-Мансийска, заложенный в 1988 году в честь 1000-летия Крещения Руси.

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9. Храмовый комплекс включает колокольню высотой 62 метра.

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10. Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко чаще называют просто биатлонным центром. Он расположен в лесном массиве буквально посередине города. Комплекс носит имя первого губернатора Югры Александра Филипенко.

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11. «Красный дракон» — автомобильный мост через реку Иртыш. Такое имя мосту дали за нестандартную форму и яркий цвет.

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12. Мост, открытый в 2004 году, связал автодорогой Ханты-Мансийск и Нягань.

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13. Через «Красный дракон» проходит трасса от Ханты-Мансийска до западной части Югры. Дальше по дороге можно доехать и до севера Свердловской области.

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14. Культурно-туристический комплекс «Археопарк» — музей под открытым небом, в котором установлены скульптуры югорских животных Ледникового периода. Одна из самых узнаваемых фигур комплекса — группа «Мамонты».

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15. Пирамида — памятный знак, посвящённый Первооткрывателям земли Югорской.

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16. Высота пирамиды — 62 метра. Стоит она на Комиссарской горе высотой более 80 метров. На каждую из трёх граней пирамиды нанесены рельефы с главными героями югорской истории: ханты и манси, казаки-первопроходцы и нефтяникам, освоившим северные недра.

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17. Внутри Пирамиды — три уровня. На самом нижнем — ресторан, на втором — музей, а на верхнем — смотровая площадка.

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18. Самарово — самая южная часть Ханты-Мансийска, ранее бывшая отдельным селом.

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19. В период летней навигации с речного вокзала Ханты-Мансийска ходят пассажирские суда — по Оби на них можно добраться, к примеру, до Берёзово и Салехарда.

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20. Навигация в районе Ханты-Мансийска может длиться с мая по октябрь. Рядом с речным вокзалом работает и автовокзал.

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21. На месте нынешнего Самарово в 1582 году произошла битва отряда Ермака с дружиной мансийского князя Самара. После этого на берегу Иртыша был заложен русский острог.

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22. Ледовый дворец «Арена-Югра» — многофункциональный спорткомплекс и домашняя площадка хоккейного клуба «Югра», играющего в Высшей хоккейной лиге.

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23. Храм Покрова Святой Богородицы основан ещё в XVIII веке, но был разрушен в прошлом столетии. Восстановлен в 1990-х годах.

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24. Природный парк «Самаровский Чугас» с реликтовыми хвойными лесами имеет площадь более 6 тыс. га и находится в самом сердце Ханты-Мансийска.

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25. Ханты-Мансийск — очень компактный и молодой город. Благодаря ландшафту и лесам уличная сеть в нём не такая регулярная, как во многих городах-ровесниках.

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26. Югорская шахматная академия построена по оригинальному проекту архитектора Эрика ван Эгераата из Нидерландов.

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27. По уровню развитию шахмат как вида спорта Югра, пожалуй, может сравниться только с Калмыкией. В 2010 году в Ханты-Мансийске проходила 39-я Шахматная олимпиада.

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28. Улица Мира — одна из главных магистралей Ханты-Мансийска длиной более 4 км.

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29. ООО «Газпромнефть-Хантос» — одна из крупнейших дочерних компаний «Газпром нефти». Предприятие ведёт добычу на территории Югры и Тюменской области.

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30. Офисное здание компании «Газпромнефть-Хантос» на перекрёстке улиц Ленина и Свердлова.

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31. Парк Победы.

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32. Югорский государственный университет основан в 2001 году на базе филиалов вузов, работавших в Ханты-Мансийске. Конечно же, тут можно получить специальности для работы в нефгегазовом секторе.

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33. Здание правительства ХМАО-Югры на улице Мира обращено фасадом к Центральной площади.

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34. Суд Ханты-Мансийского автономного округа работает в современном здании на улице Чехова с 2011 года.

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35.

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36. Ханты-Мансийский банк основан в 1992 году, а в последние годы входит в корпорацию «Открытие».

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37. На небольшой площади со скульптурой в форме яйца Фаберже стоят окружная библиотека, художественный музей и Центр искусств для одаренных детей Севера.

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38. В коллекции Художественной галереи Фонда поколений ХМАО есть шедевры Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Василия Сурикова, Исаака Левитана.

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39. Вид на улицу Энгельса и Центральную площадь с юга.

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40. От Центральной площади до Объездной улицы и самой окраины города меньше 2 км по прямой.

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41. Климат Ханты-Мансийска — континентальный. Город приравнен к районам Крайнего Севера. Фактически местный климат довольно схож с тем, что наблюдается и в более южных городах, например в Омске или Новосибирске.

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42. В Ханты-Мансийске есть несколько горнолыжных спусков. В городе часто проводятся соревнования по лыжному спорту и биатлону.

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43. Трубовидная развязка на пересечении улиц Чехова и Гагарина.

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44. По объездной улице можно быстро добраться от микрорайона Южного до аэропорта, который находится к северо-востоку от Ханты-Мансийска.

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45. Детские сады в Ханты-Мансийске тоже отличаются особой архитектурой. На фото — «Ёлочка» в Самарово.

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46. … или «Солнышко» из четырёх корпусов в центре города.

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47. А это «Теремок» в микрорайоне Иртыш.

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48. Такие детские сады с круглыми корпусами резко отличаются от типовых панельных зданий, которые массово строили ещё в советское время.

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49. На парковке северных городов всегда можно найти машины, водители которых не садились за руль с начала холодного сезона.

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50. Пирамида. Вид сверху.

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51. Жилые дома на улице Дунина-Горкавича рядом с Восточной Объездной улицей.

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52. Протяжённость трасс Центр зимних видов спорта — более 15 км. На соревнованиях тут может собраться до 15 тыс. зрителей.

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53. Комплекс «Cronwell Resort Югорская Долина» находится на Тобольском тракте. Один из его корпусов имеет форму конуса. Конусы и пирамиды в архитектуре Югры — отсылка к чумам, традиционным жилищам хантов и манси.

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