В Пензенской области открылся птицеводческий цех, оснащенный российским оборудованием

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В селе Маис на базе крестьянского (фермерского) хозяйства Андрея Чечерина состоялось открытие нового птицеводческого цеха. Предприятие полностью оснащено отечественным оборудованием.

В птицеводческом цехе по выращиванию молодняка кур-несушек установили оборудование, произведенное российской машиностроительной компанией «ГОЗСА» из Московской области.

Благодаря этому удалось увеличить производственную мощность предприятия до 70 тыс. голов.