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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Пензенской области открылся птицеводческий цех, оснащенный российским оборудованием

 © rosagromash.ru

В селе Маис на базе крестьянского (фермерского) хозяйства Андрея Чечерина состоялось открытие нового птицеводческого цеха. Предприятие полностью оснащено отечественным оборудованием.

В птицеводческом цехе по выращиванию молодняка кур-несушек установили оборудование, произведенное российской машиностроительной компанией «ГОЗСА» из Московской области.

Благодаря этому удалось увеличить производственную мощность предприятия до 70 тыс. голов.
Источник: http://www.rosagromash.ru/novosti-a...sekh-otkrylsya-v-penzenskoj-oblasti

Пензенская область, птицеводство, малый ис редний бизнес
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