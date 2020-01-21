В Пензенской области открылся птицеводческий цех, оснащенный российским оборудованием
В селе Маис на базе крестьянского (фермерского) хозяйства Андрея Чечерина состоялось открытие нового птицеводческого цеха. Предприятие полностью оснащено отечественным оборудованием.
В птицеводческом цехе по выращиванию молодняка кур-несушек установили оборудование, произведенное российской машиностроительной компанией «ГОЗСА» из Московской области.
Благодаря этому удалось увеличить производственную мощность предприятия до 70 тыс. голов.
Читайте также...
- Птицеводческий комплекс на 260 тысяч голов открыт в Пензенской области
- В Пензенской области модернизировали цех комбикормов
- Дамате приступила к строительству завода по глубокой переработке мяса индейки в Пензенской области
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!