Российские научные приборы для миссии «ЭкзоМарс» успешно прошли испытания в Тулузе

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российские научные приборы, установленные на ровере и десантном модуле российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2020», успешно прошли испытания в Тулузе. Об этом в пятницу сообщила телестудия Роскосмоса.

«Сейчас марсоход заканчивает свои автономные испытания, скоро будет установлен на десантный модуль для отправки на Байконур. Российские приборы без замечаний прошли испытания, все хорошо», — сказал заведующий лабораторией физических исследований поверхности планет Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель миссии «ЭкзоМарс» с российской стороны Даниил Родионов.

На десантной платформе «ЭкзоМарс» суммарно установлено 13 приборов — 11 из них были разработаны в ИКИ РАН, два были предоставлены Европейским космическим агентством. В течение марсианского года приборы будут изучать метеорологические параметры.

В частности, научной группой ИКИ РАН был разработан и создан прибор МДЛС — марсианский многоканальный диодно-лазерный спектрометр. Он предназначен для измерения химически-изотопного состава атмосферы на поверхности Марса с борта посадочной платформы.