В Волгоградской области осуществляется проект по капельному орошению кукурузы

Мелиоративная насосная станция © volgograd.ru

На площадке компании «Паритет» стартует пилотный в масштабах Волгоградской области проект по капельному орошению кукурузы.

Проект, разработанный три года назад, когда Волгоградская область вошла в федеральную программу развития мелиорации, был поэтапно реализован и полностью завершен в мае 2019 года. Сформирован единый центр управления системой, установлены дождевальные машины и поливные аппараты. Мелиорация позволила «Паритету» нарастить объем производства зерновых и технических культур, создать кормовую базу для сельскохозяйственных животных, организовать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления во все уровни бюджета.

Сосредоточение усилий и ресурсов позволило за шесть лет увеличить орошаемую площадь практически в два раза: с 34,3 тысячи гектаров в 2014 году до почти 59 тысяч гектаров в 2019-м. Сумма господдержки за этот период возросла с 77,4 миллиона рублей до 630 миллионов рублей — в целом объем финансовой помощи аграриям превысил два миллиарда рублей. В результате принятых мер Волгоградская область вышла в лидеры по производству овощей — последние три года валовый сбор превышает миллион тонн.

© volgograd.ru

Наращивание объемов производства позволит загрузить мощности переработки — на это нацелены инвестиционные проекты, реализуемые сегодня в отрасли. Так, к примеру, завод «НьюБио» в Алексеевском районе позволит не только перерабатывать половину всего урожая кукурузы, но и экспортировать мальтодекстрины, кукурузный крахмал, глютеновый корм, востребованные на внешнем рынке.

«Результат хороший: за три года здесь ввели более 1,5 тысячи орошаемых гектаров. Использование современных технологий и селекции позволило получить урожай до 200 центнеров с гектара — добиться таких показателей в нашем климате достаточно проблематично, — подчеркнули в правительстве области. — Мы понимаем, что программа мелиорации нужна и востребована. Наша задача — максимально ввести в оборот земли, подходящие для мелиорации».