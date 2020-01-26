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Можем когда захотим. Теперь у России свои спутники

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/PrBqbIMZ2J8

Импортозамещение в сфере высоких технологий это одна из самых острых тем в нашей стране. На этот раз у нас есть хорошие новости — удалось добиться полного импортозамещения при создании спутников ГЛОНАСС-К1. Но теперь предстоит сделать намного больше. Рассказываем в этом выпуске о задачах проекта «Сфера», которому потребуется свыше 600 космических аппаратов. Приятного просмотра!
Источник: https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

экономика, промышленность, космос
  • DKerr DKerr
    26.01.2019:01:38

    Выходит для повышенной точности (ГЛОНАСС К-2) покамест своей компонентной базы нет? Или я неправильно понял? А если все же так, то слышно ли что-то по срокам?

    #1185575
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