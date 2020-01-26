Можем когда захотим. Теперь у России свои спутники

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Импортозамещение в сфере высоких технологий это одна из самых острых тем в нашей стране. На этот раз у нас есть хорошие новости — удалось добиться полного импортозамещения при создании спутников ГЛОНАСС-К1. Но теперь предстоит сделать намного больше. Рассказываем в этом выпуске о задачах проекта «Сфера», которому потребуется свыше 600 космических аппаратов. Приятного просмотра!