Крымская трасса «Таврида» готова на 85 процентов

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Компания-подрядчик строительства федеральной трассы «Таврида» Керчь — Севастополь отчиталась о 85-процентной готовности объекта. Об этом сообщил пресс-секретарь крымского строительного управления АО «ВАД» Григорий Назаров.

— Строительно-монтажные работы идут сейчас на семи этапах трассы от Керчи до Севастополя, — пояснил Назаров. — Участки от Керчи до Симферополя активно строились в рамках первой очереди, поэтому основное внимание сейчас уделяется пятому и шестому этапам «Тавриды», — это обход Симферополя и Бахчисарайский район.

Сейчас строители устанавливают шумозащитные экраны вблизи жилых массивов, возводят мосты и надземные пешеходные переходы. На пятом и шестом этапах обустраивают насыпь основного хода и щебеночное основание под укладку асфальтобетона. На седьмом этапе укладывают бортовой камень, водоотводы и строят лестничные сходы на искусственных сооружениях.

Уже весной на трассе начнется масштабная укладка третьего слоя асфальтобетона, который к сентябрю 2020-го будет на всех 250 километрах трассы. Причем, на втором и третьем этапах «Тавриды» верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона уложен на двух полосах на 85 километрах. Когда на улице установится стабильная плюсовая температура, дорожники перепустят машины с открытых полос на эти участки, чтобы освободить их для асфальтоукладчиков.