Новый спутник «Глонасс-М» принят в эксплуатацию
Навигационный космический аппарат «Глонасс-М», выведенный на околоземную орбиту 11 декабря 2019 года, начал использоваться по целевому назначению. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос»
"Специалисты компании-производителя «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнева" и эксплуатирующей организации успешно завершили работы по переводу спутника «Глонасс-М» в рабочую точку на орбите, после чего на нем была включена целевая аппаратура", — сказали в Роскосмосе.
ГЛОНАСС — российская спутниковая система навигации. Была запущена одновременно с системой предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в 1982 году для оперативного навигационно-временного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования, например, пассивных метео-РЛС типа РАЗК «Положение-2».
Дополнительно система транслирует гражданские сигналы, доступные в любой точке земного шара, предоставляя навигационные услуги на безвозмездной основе и без ограничений. ■
Читайте также...
- Спутники «Канопус-В» выведены на целевую орбиту
- Восточный набирает силу
- Космонавты Шкаплеров и Мисуркин установили рекорд по пребыванию в российских скафандрах в космосе