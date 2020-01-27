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Добыча и разведка полезных ископаемых

«Роснефть» открыла новое месторождение в Оренбургской области

 © 56orb.ru

«Оренбургнефть», дочернее общество НК «Роснефть», по результатам поисково-оценочного бурения открыла новое нефтяное месторождение — Корниловское — с извлекаемыми запасами около 3 млн тонн нефти.

Месторождение расположено в пределах Корниловского лицензионного участка. На скважине получены притоки нефти дебитом 45 м3/сут. Благодаря применению современных технологий предприятие успешно провело поисково-оценочное бурение. Также на Корниловском участке недр выполнены полевые сейсморазведочные работы методом 3Д в объёме 554 км2. В перспективе на месторождении планируется пробурить порядка 20 эксплуатационных скважин.

Разработка месторождения предполагает строительство основных объектов нефтегазодобычи — измерительной установки, линии электропередачи, более 18 км трубопроводов для транспортировки нефти со скважин Корниловского месторождения до соседнего Горного месторождения. Использование единой инфраструктуры повысит экономическую эффективность проекта и создаст синергию с действующими объектами.

Расширение ресурсной базы, вовлечение новых запасов в разработку, а также применение современных технологий является одним из стратегических направлений деятельности «Оренбургнефти». Это позволит обеспечить стабильную добычу углеводородов в средне- и долгосрочной перспективе.
Источник: https://www.rosneft.ru/press/news/item/195763/

Оренбургская область , Роснефть
  • Нет аватара termometrix
    27.01.2023:23:57

    Кунгурский завод бурового оборудования/моногород Пермского края/-банкрот.

     © zvzda.ru

    Волгоградский завод буровой техники-банкрот.

    Пока непонятна судьба вопросных некогда гигантов.

     © s10.stc.all.kpcdn.net

    ЮУМЗ окончательно «сдох».Единственный производитель конвертеров.

    Имущество ЮУМЗ выставили на продажу

       

    Остался один Уралмаш.И если его прикончат,то это означает конец мегаллургического машиностроения в России…

    Отредактировано: termometrix~23:32 27.01.20
    #1185760
    • Виктор Качурак Виктор Качурак
      28.01.2000:24:18

      Банкротство производства — не есть ликвидация!

      #1185774
      • Нет аватара termometrix
        28.01.2000:43:28

        Посмотрим.Но пока нет никаких планов и инвесторов желающих развивать вопросные предприятия. Банкротство этих предприятий идет уже 2 года,а то и больше.

        Отредактировано: termometrix~00:44 28.01.20
        #1185776
        • Urepus U Urepus U
          28.01.2003:05:31

          у нас вроде карабкается ЗБО,а было время тоже банкротился вроде.

          На оренбургском заводе бурового оборудования запустили уникальную установку для добычи алмазов. 07.09.2019 12:00

          За 8 месяцев 2019 года объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг составил 423,9 млн рублей, или 119,8% к аналогичному периоду прошлого года.

          https://orenburg.media/?p=7042

          Отредактировано: Urepus U~03:10 28.01.20
          #1185780
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