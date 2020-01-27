«Роснефть» открыла новое месторождение в Оренбургской области

© 56orb.ru

«Оренбургнефть», дочернее общество НК «Роснефть», по результатам поисково-оценочного бурения открыла новое нефтяное месторождение — Корниловское — с извлекаемыми запасами около 3 млн тонн нефти.

Месторождение расположено в пределах Корниловского лицензионного участка. На скважине получены притоки нефти дебитом 45 м3/сут. Благодаря применению современных технологий предприятие успешно провело поисково-оценочное бурение. Также на Корниловском участке недр выполнены полевые сейсморазведочные работы методом 3Д в объёме 554 км2. В перспективе на месторождении планируется пробурить порядка 20 эксплуатационных скважин.

Разработка месторождения предполагает строительство основных объектов нефтегазодобычи — измерительной установки, линии электропередачи, более 18 км трубопроводов для транспортировки нефти со скважин Корниловского месторождения до соседнего Горного месторождения. Использование единой инфраструктуры повысит экономическую эффективность проекта и создаст синергию с действующими объектами.

Расширение ресурсной базы, вовлечение новых запасов в разработку, а также применение современных технологий является одним из стратегических направлений деятельности «Оренбургнефти». Это позволит обеспечить стабильную добычу углеводородов в средне- и долгосрочной перспективе.