ТЭК России в 2019 году: итоги производства

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Росстат опубликовал оперативные данные по объёмам промышленного производства в 2019 г. Они потом ещё будут уточняться: сначала в мае выйдет статсборник «Россия в цифрах», потом в самом конце года появится «Российский статистический ежегодник» — уточнение в ТЭК обычно не превышает нескольких десятых процента, поэтому можно спокойно подводить производственные итоги отрасли в 2019 г. Среди них — немало высоких достижений и исторических рекордов.

Методологический комментарий

Для расчёта темпов прироста использовались оперативные данные за 2019 г. из «Информации о социально-экономическом положении России» Росстата или базы данных ЕМИСС (показатели идентичны) и уточнённые данные за 2018 г. из публикаций Росстата — как показал анализ, темпы прироста в «Информации…» рассчитаны не к уточнённым, а к предварительным данным (используется база оперативных месячных показателей). При этом данные брались с максимальной детализацией, доступной для показателей обоих годов.

Добыча нефти (включая газовый конденсат, по стандартной методике) в 2019 г. составила 561 млн т, увеличившись на 1% или 5,2 млн т. Это новый рекорд для современной России. Более высокой добыча была только в 1983, 1987 и 1988 гг. (абсолютный максимум — 569,5 млн т в 1987 г.). С 1999 г. добыча растёт почти непрерывно: лишь в 2008 и 2017 гг. были небольшие заминки (снижение на несколько десятых процента).

В мире Россия опустилась на второе место по добыче нефти, пропустив вперёд США, за два года совершивших гигантский скачок: с примерно 450 млн т в 2017 г. до почти 600 млн т в 2019 г. Хотя в различных СМИ давно пишется о лидерстве США, по факту оно состоялось только в 2019 г., прежние «лидерские» показатели относятся не к нефти, а «жидким углеводородам» или «жидкому топливу», которые также включают в себя сжиженные углеводородные газы (продукт газопереработки) в первом случае и дополнительно топливо из угля, биотопливо и т. п. во втором. (При этом для конкурентов часто берутся стандартные данные по нефти с конденсатом или без). Саудовская Аравия в 2019 г. заняла третье место (примерно 500 млн т).

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Добыча природного газа в 2019 г. составила 738 млрд куб. м, увеличившись на 1,7% или 12,4 млрд куб. м. Третий год подряд Россия обновляет исторический максимум добычи. Пик добычи в советский период — 643 млрд куб. м в 1991 г. Около 13% добычи или 95 млрд куб. м составил попутный нефтяной газ, добыча его растёт уже 21 год подряд; для сравнения, в 1990 г. было добыто 40 млрд куб. м или 6,3% общей добычи.

В мировом масштабе по добыче газа у России в 2010-е гг. уверенное второе место после США, которые в 2019 г. добыли более 1000 млрд куб. м товарного газа.

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Добыча угля в 2019 г. составила 439,2 млн т, чуть-чуть улучшив прошлогодний исторический максимум (439,1 млн т). Пик советского периода — 425,5 млн т в 1988 г.

Из общего объёма добычи 357 млн т составил каменный уголь и 82,2 млн т — бурый. По каменному углю — второй результат в истории после прошлогоднего рекорда (359 млн т); советский пик (273 млн т в 1988 г.) был превзойдён ещё в 2012 г. В том числе добыча коксующихся углей составила 98,6 млн т (+7,6% или +7 млн т), что соответствует рекордному уровню конца 80-х годов. А вот добыча бурого угля остаётся значительно ниже, чем в последней трети ХХ в. и почти вдвое уступает историческому максимуму (152 млн т в 1988 г.). При этом в нынешнем столетии более высокой добыча бурого угля была только в 2001 и 2008 гг. (по 83 млн т).

В мировом масштабе у России в нынешнем десятилетии стабильное 6-е место по добыче угля: после Китая (3,75 млрд т в 2019 г.), Индии (около 800 млн т), США (650 млн т), Индонезии (550 млн т) и Австралии (500 млн т).

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Переработка нефти в 2019 г. составила 290 млн т, что на 2 млн т или 0,7% меньше, чем год назад. Это третий результат в истории современной России (пик 2014 г. равен 295 млн т), соответствующий уровню 1975 г. Исторические максимумы существенно больше: например, в 1980 г. переработка нефти достигала 325 млн т. При этом качественные параметры отрасли, понятно, сейчас намного лучше. Глубина переработки нефти в 2019 г. составила 82,7% (+0,6 проц. пункта), и это абсолютный рекорд: в 2000-е и начале 2010-х гг. она колебалась в пределах 70-72%, а в начале 1980-х гг. составляла 60%.

По объёмам нефтепереработки у России 3-е место в мире: далеко после США (примерно 800 млн т в 2019 г.) и Китая (более 650 млн т), но впереди Индии (250 млн т).

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Выпуск автомобильного бензина в 2019 г. увеличился на 2,3% или 0,9 млн т и достиг 40 млн т, повторив лучший для современной России результат 2016 г. До исторических максимумов ещё сравнительно далеко, в 1980 г. производство равнялось 47 млн т.

Выпуск дизельного топлива увеличился на 1,2% и достиг 78,4 млн т, что точно является лучшим результатом с 1990 г. и, оценочно, соответствует максимальным показателям конца 80-х годов.

Выпуск топочного мазута составил 47,3 млн т, снизившись на 4,1% или 2 млн т — это минимальный показатель более чем за 50 лет.

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Выработка электроэнергии в 2019 г. составила 1118 млрд кВт*ч, увеличившись на 0,3% или 3 млрд кВт*ч. Четвёртый год подряд обновляется исторический максимум, пик советского периода — 1082 млрд кВт*ч в 1990 г.

На ТЭС получено 711 млрд кВт*ч, что на 0,7% или 5 млрд кВт*ч меньше, чем год назад. Это соответствует среднему уровню нынешнего десятилетия, но значительно уступает уровню второй половины 80-х годов (максимум — 797 млрд кВт*ч в 1990 г.).

АЭС выработали 209 млрд кВт*ч, что на 2% или 4 млрд кВт*ч больше, чем в предыдущем году, и это очередной рекорд (пик советского периода — 128 млрд кВт*ч в 1989 г.).

ГЭС выработали 196 млрд кВт*ч, что на 1,6% или 3 млрд кВт*ч больше, чем год назад, и это стало новым историческим максимумом (пик советского периода — 168 млрд кВт*ч в 1991 г.). превзойдя абсолютный рекорд 2016-2017 гг.

Как производитель электроэнергии Россия занимает 4-е место в мире после Китая (более 7 трлн кВт*ч), США (4,5 трлн кВт*ч) и Индии (1,6 трлн кВт*ч).

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