«Русская Трапеза» завершила проект по запуску линии производства сэндвичей

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Специалисты холдинга «Русская Трапеза» завершили проект по созданию и запуску линии для производства треугольных сэндвичей с различной начинкой на Фабрике бортового питания в московском аэропорту «Домодедово». Перед специалистами холдинга была поставлена задача разработать, изготовить и поставить линию, производительность которой составит 2,5 — 3 тыс. готовых сэндвичей в час. Согласно техническому заданию, режим использования установленной линии — 24/7.

В рамках проекта специалисты компании столкнулись с рядом сложностей, которые оперативно были решены на этапе монтажа и пусконаладки. Оборудование было запущено в сроки, установленные подписанным договором.

Состав линии:

Узел автоматической подачи хлеба. Предназначен для подачи тостового хлеба на каждый ряд конвейера и автоматического позиционирования на ленте.

Предназначен для подачи тостового хлеба на каждый ряд конвейера и автоматического позиционирования на ленте. Дозирующая машина — для отсаживания паст, соусов и заправок консистенцией от йогуртовой до пастообразной. Предусмотрено отсаживание на тостовый хлеб (4 куска в ряд) и на тортилью диаметром 200 мм (2 штуки в ряд).

Машина предусматривает: возможность смены насадок и регулировку подачи; дозирование начинки с включениями (до 20 мм); точечное нанесение заправки объёмом от 5 мл; пневматическую систему подъёма и опускания дозирующей головы; наличие датчика распознавания продукта; ёмкость для заправки с опцией перемешивания — от 20 л.; датчик уровня заправки в ёмкости со световой сигнализацией; устройство равномерного распределения соуса по тостовому хлебу.

Конвейер для ручной укладки ингредиентов. Оборудован устройством очистки ленты и ёмкостью для сбора загрязнений с конвейера.

Оборудован устройством очистки ленты и ёмкостью для сбора загрязнений с конвейера. Узел позиционирования продукта — предназначен для автоматического позиционирования продукта на ленте перед подачей на станцию резки.

предназначен для автоматического позиционирования продукта на ленте перед подачей на станцию резки. Вертикально резательная машина. Вертикально нарезает сэндвичи пополам по диагонали.

Машина оснащена: устройством поджима сэндвича во время резки; транспортёром; датчиком распознавания продукта; защитным ограждением для предотвращения нахождения сотрудников в зоне работы ножей.