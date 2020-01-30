«Русская Трапеза» завершила проект по запуску линии производства сэндвичей
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Специалисты холдинга «Русская Трапеза» завершили проект по созданию и запуску линии для производства треугольных сэндвичей с различной начинкой на Фабрике бортового питания в московском аэропорту «Домодедово». Перед специалистами холдинга была поставлена задача разработать, изготовить и поставить линию, производительность которой составит 2,5 — 3 тыс. готовых сэндвичей в час. Согласно техническому заданию, режим использования установленной линии — 24/7.
В рамках проекта специалисты компании столкнулись с рядом сложностей, которые оперативно были решены на этапе монтажа и пусконаладки. Оборудование было запущено в сроки, установленные подписанным договором.
Состав линии:
- Узел автоматической подачи хлеба. Предназначен для подачи тостового хлеба на каждый ряд конвейера и автоматического позиционирования на ленте.
- Дозирующая машина — для отсаживания паст, соусов и заправок консистенцией от йогуртовой до пастообразной. Предусмотрено отсаживание на тостовый хлеб (4 куска в ряд) и на тортилью диаметром 200 мм (2 штуки в ряд).
Машина предусматривает: возможность смены насадок и регулировку подачи; дозирование начинки с включениями (до 20 мм); точечное нанесение заправки объёмом от 5 мл; пневматическую систему подъёма и опускания дозирующей головы; наличие датчика распознавания продукта; ёмкость для заправки с опцией перемешивания — от 20 л.; датчик уровня заправки в ёмкости со световой сигнализацией; устройство равномерного распределения соуса по тостовому хлебу.
- Конвейер для ручной укладки ингредиентов. Оборудован устройством очистки ленты и ёмкостью для сбора загрязнений с конвейера.
- Узел позиционирования продукта — предназначен для автоматического позиционирования продукта на ленте перед подачей на станцию резки.
- Вертикально резательная машина. Вертикально нарезает сэндвичи пополам по диагонали.
Машина оснащена: устройством поджима сэндвича во время резки; транспортёром; датчиком распознавания продукта; защитным ограждением для предотвращения нахождения сотрудников в зоне работы ножей.
- Отводящий конвейер (для перехода на термоформовочную линию).
- Узел укладки готового продукта в форму для упаковки на термоформовочной линии
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30.01.2019:27:43