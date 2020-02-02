В Москву в 2019 году поставлено 84 новых трамвая модели 71-931М «Витязь-М»

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«ПК Транспортные системы» в 2019 году поставила в Москву 84 новый трамвая модели 71-931М «Витязь-М», производство которых осуществляется на базе Тверского вагоностроительного завода.

Контракт жизненного цикла на поставку в 2017-2019 г. г. 300 новых трамваев модели 71-931М «Витязь-М» на сумму 56,12 млрд рублей с учетом НДС (из них на поставку 300 трамвайных вагонов приходится 28,5 млрд рублей, а 27,7 млрд рублей на их сервисное обслуживание и ремонт) ГУП «Мосгортранс» был заключен с ОАО «Метровагонмаш» («Трансмашхолдинг») в 2016 году. Согласно условиям контракта гарантийное обслуживание трамваев должно осущестляться поставщиком в течение 30 лет.

Обслуживание трамваев осуществляется в трёх трамвайных депо г. Москвы.

© transphoto.org

© transphoto.org

© transphoto.org

© transphoto.org

© transphoto.org

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