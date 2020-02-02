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Транспорт и логистика

В Москву в 2019 году поставлено 84 новых трамвая модели 71-931М «Витязь-М»

 © transphoto.org

«ПК Транспортные системы» в 2019 году поставила в Москву 84 новый трамвая модели 71-931М «Витязь-М», производство которых осуществляется на базе Тверского вагоностроительного завода.

Контракт жизненного цикла на поставку в 2017-2019 г. г. 300 новых трамваев модели 71-931М «Витязь-М» на сумму 56,12 млрд рублей с учетом НДС (из них на поставку 300 трамвайных вагонов приходится 28,5 млрд рублей, а 27,7 млрд рублей на их сервисное обслуживание и ремонт) ГУП «Мосгортранс» был заключен с ОАО «Метровагонмаш» («Трансмашхолдинг») в 2016 году. Согласно условиям контракта гарантийное обслуживание трамваев должно осущестляться поставщиком в течение 30 лет.

Обслуживание трамваев осуществляется в трёх трамвайных депо г. Москвы.

 © transphoto.org

 © transphoto.org

 © transphoto.org

 © transphoto.org

 © transphoto.org

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/lvB8iTYnzIk
Источник: https://transphoto.org/list.php?serv=0&mid=5402&cid=1

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Москва, трамваи
  • Human RS Human RS
    02.02.2011:13:00

    По этой публикации два примечания.

    Во-первых, как возможно заметят внимательные граждане, с 2019 года у новых Витязей-М стала еще круче маска трамвая. А во-вторых уже реализуется второй контракт Москвы на новые трамваи, еще на 100 штук вдобавок к ранее заказанным 300 (заказ 2017-2019 гг.). На данный момент в Москве уже 325 новых трамваев Тверского вагоностроительного завода.

    Отредактировано: Human RS~11:14 02.02.20
    #1186743
    • Нет аватара alex1664
      02.02.2012:47:37

      Лобовая часть стала не просто другой, она стала намного практичнее. Огромные стекла ой как дорого и трудно менять!

      Относительно спроса — непочатый объем работы по старым сетям, совсем не охвачен узкоколейный трамвай. А если начнется экспансия типа в новую Москву и подобной, вообще перспективы огромные. Это уже конкурент метро и ЖД, на менее напряженных и коротких маршрутах. Те же пригороды СПБ. Электрички громоздки, дороги, у монополиста РЖД. В итоге сократили расписание, в итоге упали перевозки в сторону автобусов, в итоге упали доходы, и так по кругу. А между прочим, трамвайная ветка в Ораниенбаум (Ломоносов) была практически построена при царе. Помешала первая мировая.

      Кстати, дизельные «трамваи» у нас никто не проектировал?

      #1186768
  • Нет аватара qwerty_asd
    02.02.2011:33:13

    гарантийное обслуживание трамваев должно осущестляться поставщиком в течение 30 лет

    Я знал, что срок жизни трамвая больше, чем у автобуса. Но чтобы настолько…

    #1186745
    • Human RS Human RS
      02.02.2012:12:32

      Да, трамвай это очень экономически выгодный вид транспорта.

      #1186750
  • Нет аватара Scooter
    02.02.2012:08:05

    Похоже, через 2-3 года Москва и СПб будут укомплектованы трамваями. Думаю Урал, тоже.

    После, возможно, объём заказов снизится. Если, конечно, государство не примет программу развития трамвайной сети в малых городах.

    Ну или им нужно добавлять какую-то другую продукцию.

    #1186749
    • Human RS Human RS
      02.02.2012:16:53

      Москва да, Питер только через 5 лет. Но даже после этого заказы еще будут для замены оставшихся старых трамваев и необходимость поставлять комплектующие для ремонта. Плюс потихоньку идут заказы от остальных больших и малых городов. Да и нужно активнее выходить на экспорт, сегодня кстати будет опубликована новость об этом.

      Отредактировано: Human RS~12:17 02.02.20
      #1186754
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      02.02.2012:31:32

      Если, конечно, государство не примет программу развития трамвайной сети в малых городах.

      Интересная идея.

      #1186759
  • Нет аватара Захарка
    02.02.2012:46:32

    Интересно, а на экспорт их планируют поставлять?

    #1186766
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