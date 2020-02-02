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Россия разворачивает большую стройку. На триллион

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/HLcaWEtNuUw

Да, мы любим большие инфраструктурные стройки, потому что они тянут за собой другие отрасли экономики. Поэтому приветствуем планы по модернизации старых и строительству новых мостов, среди которых есть несколько весьма интересных. Об этом и не только в сегодняшнем выпуске. Приятного просмотра!
Источник: https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

экономика, промышленность,
  • Ruslan Ruslan
    02.02.2019:38:48

    Кстати, багги они сами собирали:

    - Говоря про нашу машину, в моем понимании — это гордость. Над ней работало шесть конструкторов — двое из Екатеринбурга, двое из Москвы и двое из Санкт-Петербурга. Да, за основу мы взяли двигатель и коробку, но все остальное мы произвели сами. Что-то производили в Казани, что-то в Москве, что-то у нас, то есть, мы собрали опыт со всей России и объединили его в нашей машине. Это круто, — подытожил гонщик.

    Также Сергей Карякин добавил, что их конкурентами были автомобили заводских команд, багги которых стоили в три раза дороже, чем машина уральского экипажа. По времени на создание багги ушел год. Проектирование заняло около 7 месяцев. Багги приходилось выдерживать очень серьезные нагрузки.

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