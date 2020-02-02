Россия разворачивает большую стройку. На триллион
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/HLcaWEtNuUw
Да, мы любим большие инфраструктурные стройки, потому что они тянут за собой другие отрасли экономики. Поэтому приветствуем планы по модернизации старых и строительству новых мостов, среди которых есть несколько весьма интересных. Об этом и не только в сегодняшнем выпуске. Приятного просмотра!
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02.02.2019:38:48