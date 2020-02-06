Во Владикавказе состоялось открытие школы космонавтики

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Во Владикавказе состоялось открытие планетария и школы космонавтики имени Руслана Комаева, который был идейным вдохновителем проекта реконструкции объекта.

Приобретать начальные знания о космосе и космической технике здесь смогут не только дети из республики, но и всего Северного Кавказа. Лекции будут читать преподаватели, прошедшие подготовку в Научно-производственном объединении имени Лавочкина. Планетарий станет центром пропаганды астрономических знаний, а также важным образовательным и культурно-просветительским учреждением РСО-Алания.

Большую работу провел лауреат Государственной премии СССР, заслуженный машиностроитель России, ведущий специалист НПО имени С.А. Лавочкина Руслан Комаев. На протяжении двух лет он работал наравне со строителями без выходных, создавая для граждан мир звезд и галактик. Он оставил свою работу в столице, приехал в республику и по сегодняшний день находится здесь.

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После торжественной церемонии перерезания традиционной красной ленты, именитый ученый провел гостям экскурсию. Он обратил внимание на работу архитекторов. Их усилиями было сохранено само здание, построенное в 70-х годах XIX века. «Здесь мы сохранили уникальную кирпичную кладку. Здание более двадцати лет находилось в полуразрушенном состоянии. Между кирпичами образовались девятисантиметровые щели. Их вручную замазывали московские специалисты», — поделился Руслан Комаев.

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Посетители смогут увидеть в обновленном планетарии макеты космических аппаратов в размере один к одному, капсулу, которая доставляла грунт с Луны и настоящий прибор, устанавливающийся на первых лунных аппаратах, его Руслан Комаев привез из своей личной коллекции. «Каждая зона посвящена отдельной тематике: освоение планеты Венера, полету Юрия Гагарина в космос, исследованию Марса и многому другому», — сказал он. В отдельном помещении, построенном в куполообразной форме, будут показывать космические фильмы в формате 3D. «Купол — 7,5 метров. Здесь установлено 29 кресел. Целый класс сможет сразу посмотреть проекцию планет, комет и астероидов», — подчеркнул Руслан Комаев.

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Была продемонстрирована уникальная школа космонавтики, соединенная переходом с главным зданием планетария. Удивительный мир созвездий предстал перед гостями: 12 тысяч святящихся «звезд», Большая и Малая Медведица, Андромеда и другие. Особая гордость Руслана Комаева — «космический корабль», который он собирал собственными руками из настоящих деталей космических кораблей: креслами из «Союза», а также макетами космического корабля «Аполлон». По правилам, прежде чем «отправиться в космос», школьникам будут проверять вестибулярный аппарат.

© region15.ru

© region15.ru

Важно отметить, что планетарий и школа космонавтики имени Руслана Комаева были созданы на средства меценатов.

© region15.ru

После выхода из планетария присутствующих ждал сюрприз в виде зоны отдыха, где расположены телескопы, макеты галактики, а также солнечные часы. Все эти объекты будут подсвечиваться ночью, погружая каждого человека в удивительный и загадочный мир астрономии.

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Екатерина 15-Елканова, Фото: Константин 15-Фарниев