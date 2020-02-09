Россия обогнала США, Китай, СССР и выиграла спор с Украиной

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Да, мы знаем, что под подобными громкими заголовками зачастую скрывается сомнительная информация. Но в данном случае мы опираемся на производственную статистику и можем сравнивать показатели нескольких стран довольно уверенно. Вместе с очередной порцией достижений России за неделю, разбираем порядком поднадоевшую историю со сверхбыстрым строительством китайской больницы «за 2 дня». Приятного просмотра!