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Россия обогнала США, Китай, СССР и выиграла спор с Украиной

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/GAZSb2qO9m0

Да, мы знаем, что под подобными громкими заголовками зачастую скрывается сомнительная информация. Но в данном случае мы опираемся на производственную статистику и можем сравнивать показатели нескольких стран довольно уверенно. Вместе с очередной порцией достижений России за неделю, разбираем порядком поднадоевшую историю со сверхбыстрым строительством китайской больницы «за 2 дня». Приятного просмотра!
Источник: https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

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экономика, промышленность,
  • Нет аватара nabludatel71
    09.02.2020:27:12

    Почему-то по вагонам звучит фраза, что «почти все вагоны СССР производились на Украине», хотя из моего графика хорошо было видно, что вне РСФСР выпускалось 40-60%.

     © Фото из открытых источников

    А что моя публикация стала толчком к созданию репортажа — приятно. Или просто совпадение?

    Отредактировано: nabludatel71~20:32 09.02.20
    #1188047
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      09.02.2021:00:01

      Или просто совпадение?

      Совпадение? Не думаю.    

      Но мы же союзники.

      Отличный репортаж. Спасибо, Евгений.

      А короткая ремарка «Время человека» вообще бесподобна.

      #1188050
  • Badassgoliath Badassgoliath
    09.02.2021:13:06

    Мне понравились «Кресты» в роли «китайской больницы за пять дней».    

    #1188052
  • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
    09.02.2021:44:44

    История Максимки пробила на слезу.

    #1188056
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