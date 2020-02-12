Альметьевский трубный завод расширил ассортимент продукции

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Альметьевский трубный завод (Татарстан, входит в Объединенную металлургическую компанию) выпустил на рынок трубы с внутренним антикоррозионным покрытием и тепловой изоляцией из пенополиуретана.

Такие трубы защищены от коррозии и служат вдвое дольше обычных, а пенополиуретановая (ППУ) изоляция труб позволяет уменьшить потери энергии теплоносителя более чем в десять раз.

Услуги по нанесению покрытий и ППУ изоляции на трубную продукцию «АТЗ» будет оказывать одна из компаний — партнеров предприятия в г. Альметьевске.

По словам управляющего директора Альметьевского трубного завода Артура Плешкова, новое направление работы завода значительно упростит комплектацию заказов для создания тепловых сетей и трубопроводных коммуникаций с защитой от агрессивной среды.

Альметьевский трубный завод является одним из крупнейших в Поволжье производителей стальных электросварных труб с высококачественным наружным покрытием. Входит в состав ОМК с 2002 года. Специализируется на выпуске труб малого и среднего диаметра: выпускает трубы нефтяного сортамента диаметром от 114 до 219 мм, а также водогазопроводные трубы диаметром от 15 до 108 мм для нужд жилищно-коммунального хозяйства.