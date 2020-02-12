Аналог сочинского «Сириуса» открыли в Мордовии

© stolica-s.su

Центр, откртый в Саранске, создан в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование» с учётом опыта образовательного фонда «Талант и успех». На создание Центра было выделено и своевременно освоено 215,7 млн рублей.

В том числе из федерального бюджета — 211,4 млн рублей, из республиканского — 4,3 млн рублей, из внебюджетных средств — 15 млн.

Развитие детей в Центре идёт по 3 направлениям: «Искусство», «Наука» и «Спорт», а цель работы — создание возможностей для выявления, поддержки и реализации интеллектуально-творческого, спортивного потенциала детей и молодёжи, вовлечение талантливых учащихся в проектную и исследовательскую деятельность.

© stolica-s.su

Здесь имеются лаборатории искусственного интеллекта и инженерных систем, агробиотехнологии, цифрового производства и дизайна, физических исследований и астрономии, студии литературного и театрального творчества, национальных культур. Есть шахматная зона, лаборатория здорового образа жизни, открытая тренажёрная площадка, спортзал, стадион, планетарий.

© stolica-s.su

© stolica-s.su

© mordovmedia.ru

© mordovmedia.ru

Планируется, что в течение года в центре будут обучаться более 500 человек, то есть десять смен. Для этого построен кампус на 50 мест и столовая с кухонным блоком.

© mordovmedia.ru

© mordovmedia.ru

https://saransk...budut/81382680/