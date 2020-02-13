Балаковская фабрика начала экспорт комплектующих для дверей

© saratov.gov.ru

ООО «БАФА», расположеное в Саратовской области, занимается производством дверей. В этот процесс уже вложено порядка 250 млн рублей, а в ближайшее время планируется направить на приобретение новых машин и оборудования еще 200 млн рублей.

В полной мере завод начал работу в середине 2019 года. Сейчас на предприятии трудятся 194 человека. Как сообщил его руководитель, поставки некоторых элементов осуществляются в ОАЭ, Латвию, Индию и США.

«Когда-то здесь была мебельная фабрика. Под одной крышей 70 тысяч квадратных метров. Когда уходил предыдущий собственник, тут было всё пусто. Сегодня мы видим, что 30% заполнено новыми технологическими линиями», — отметили в правительстве области.

© saratov.gov.ru

© saratov.gov.ru

© saratov.gov.ru

© saratov.gov.ru

© saratov.gov.ru

© saratov.gov.ru

© saratov.gov.ru

https://sarnovosti.ru/news/balakovskaya-fabrika-nachala-eksport-komplektuyushchikh-dlya-dverey-v-ssha-/