Тверской вагоностроительный завод отправил 50 некупейных вагонов для российских регионов

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Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит в состав ТМХ) по заказу ОАО «РЖД» построил дополнительно 50 некупейных пассажирских вагонов.

Договор на изготовление и поставку пассажирских вагонов модели 61-4447.02 был подписан между АО «Рослокомотив», входящим в состав «Трансмашхолдинга», и АО «Торговый дом РЖД».

Вагоны модели 61-4447.02 оборудованы кондиционерами, системой обеззараживания воды и воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, камерами наблюдения и пожарной сигнализацией. В каждом вагоне — 54 спальных места, для зарядки мобильных устройств пассажиров предусмотрены персональные розетки либо USB-разъемы. Современная система контроля и диагностики обеспечивает управление всем оборудованием вагона.

Новые вагоны в конце 2019 года отправлены для использования на пригородных маршрутах в несколько регионов: в Ярославскую область — 15, Нижегородскую- 12, Воронежскую и Новосибирскую — по 6 вагонов, в Иркутскую область и Забайкальский край отправлено по 4 вагона, в Приморский край — 3.

© tvz.ru

© tvz.ru

© tvz.ru

© tvz.ru