Верфь будущего: ССК «Звезда»
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/i12Zw6kKmeo
Фильм «Дискавери» о Судостроительном комплексе «Звезда» в г. Большой Камень. Это первая в стране верфь тяжелого судостроения, с которой начинается новая глава гражданского флота страны. Здесь уже строят супертанкеры ледового класса, которые будут ходить по Северному морскому пути — через штормы и многометровые льды.
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