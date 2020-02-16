Верфь будущего: ССК «Звезда»

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Фильм «Дискавери» о Судостроительном комплексе «Звезда» в г. Большой Камень. Это первая в стране верфь тяжелого судостроения, с которой начинается новая глава гражданского флота страны. Здесь уже строят супертанкеры ледового класса, которые будут ходить по Северному морскому пути — через штормы и многометровые льды.