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Верфь будущего: ССК «Звезда»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/i12Zw6kKmeo

Фильм «Дискавери» о Судостроительном комплексе «Звезда» в г. Большой Камень. Это первая в стране верфь тяжелого судостроения, с которой начинается новая глава гражданского флота страны. Здесь уже строят супертанкеры ледового класса, которые будут ходить по Северному морскому пути — через штормы и многометровые льды.

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ССК Звезда
  • Нет аватара alex_uns
    16.02.2001:17:19

    Из текста за кадром (речь об Афромаксах):

    Таких судов нашей стране требуется много. Счет не на десятки — на сотни
    см на 2:19

    О сотнях я слышу в первый раз. Это любопытно как раз потому, что информация почти официальная — из канала Роснефти. Можно считать, что это и государственные планы, а сам ролик способ доведения этой информации и нам и миру.

    Сотни судов это уже не одна верфь, а две) Вангую, что скоро появится информация о второй.

    Какого размера вторая? Не меньше чем первая:

    Масштабы верфи впечатляют. На площади в 220 гектаров

    См. 3:16. Что такое 220 га. Это полоса длиною 2,2 км и шириною в 1 километр.

    Где? Лучше там, где возможна кооперация с другими крупными верфями. Например Северо-Запад. Кооперация с Финляндией. г. Турку. Опыт строительства очень крупных судов.

    И кстати, док кажется и точно получится не 485 м., а не меньше 500 метров: см 2:52

    Отредактировано: alex_uns~04:37 16.02.20
    #1188866
    • DKerr DKerr
      16.02.2003:12:41

      Уже не первый раз тут в обсуждениях поднимается вопрос про вторую суперверфь, надеюсь что Вы правы

      Отредактировано: DKerr~03:12 16.02.20
      #1188873
      • Нет аватара alex_uns
        16.02.2004:31:46

        Кое что интересное из ролика.

        Афромакс изготавливается из листов 20 м на 4 м.
        см. 13:14

        Главный инженер Д.Егоров, в хорошем молодом зрелом возрасте. около 45-50 лет. озвучивает свою мечту:

        У меня есть мечта, я хочу сдать в своей жизни 100 судов
        см. 20:49

        Значит его планы рассчитываем до его пенсии — 65 лет. итого 100 судов на 15 лет. 6,6 в год. 66 за 10 лет. И есть еще и уточняющая информация от гл. инженера:

        Время нахождения такого вот Афромакса на стапеле должно быть не больше 4-5 месяцев.
        см 10:19. «такого вот» со взмахом руки в сторону стапеля — это видимо корейской доставки)

        Итак, у нас на стапеле 2 места. и 2 в доке. Если брать оптимальное время, то место дает 3 судна в год. 4 места это 12 шт. в год. 10 лет 120 шт. Но в доке планируются и другие суда (презентация) Убираем док получаем 6 шт в год (стапель) или 60 за 10 лет.

        В общем какие у меня мысли насчет второй верфи.

        1. Это первая информация о стальном листе. Череповецкий завод не делает листы 20 на 4 м. Эту продукцию ему нужно еще осваивать.

        2. Звезда строится 10 лет. Вторая верфь потребует того же. (Это не только строительство, сначала проект)

        3. Цифры говорят, что в очень быстром темпе за 10 лет на стапеле без дока можно построить 60 афромаксов. А в ролике говорится о сотнях нужных нам таких афромаксов)). Почему исключаю док. Док — это ледоколы и суда офшорного класса (презентация), афромаксы — средний тоннаж и стапель. И… стыковка Звезды с министерством обороны кажется все-таки тоже будет, что подкоректирует планы   : источник

        Вопрос к прогнозированию. Как быстро будет развиваться добыча и переработка (в первую очередь СПГ) полезных ископаемых, да и вообще весь экспорт нашей промышленности и помощь в перевозках другим странам?    Это покажет как будут стыковаться возможности Звезды и потребности добывающих компаний. Первые нестыковки возможности Звезды с текущими потребностями Новатека уже случились в 2019-м. А еще, будут ли усиливаться санкционное воздействие на нас и на корейцев.)

        4. Почему СПб, а не Усть-Луга. В случае снижения заказов, кадры в крупном городе быстро растворятся, а в Усть-Луге будет отток и брошенное построенное для них жилье. Даже если часть верфи окажется избыточной, её в итоге в городе можно будет всегда пристроить для нужд города. что показывает практика европейских городов. Да и логистика питерской промышленности в рамках города проще чем с Усть-Лугой.

        5. Ну и нам нужны не только Афромаксы))(танкеры). Судов с различной специализацией масса. И поэтому вторая верфь однозначно найдет себе работу. А у нас к тому же еще и бо’льшая часть существующего гражданского флота идет на замену. И это как раз тоже исчисляется сотнями единиц.   

        Отредактировано: alex_uns~08:16 16.02.20
        #1188876
  • Комментарий удален
    • Нет аватара alex_uns
      16.02.2008:17:34

      Мы живем здесь и сейчас, а вы наверное гражданин мира?

      #1188886
    • Badassgoliath Badassgoliath
      16.02.2009:09:33

      Во всём мире уже такие верфи никого не удивляют.

      В каком «всём мире»? Подавляющее большинство такого размера судов построено в Корее и Китае, остальной «весь мир» курит в сторонке.

      А для нас это «мегапроект», «прорыв»…

      Вообще-то да. И подобная верфь была бы мегапроектом не только для нас. Никогда прежде (включая пресловутые советские времена — что вызывает недовольство уже у коммунистов, потому что на подкрашенное советское наследие уже не спишешь) у нас таких судов не строилось и верфей таких не было.

      Впрочем, такой комментарий я ждал. Дело в том, что как и у всякой религии, у всёпропальства есть свои догмы и заповеди. Одна из самых главных гласит, что «в России ничего не производится» (особо рьяные адепты произносят «в рашке»). И потому, когда они наталкиваются на надпись «Сделано в России» на какой-либо вещи, они тут-же воспринимают это, как кощунство (во всяком случае, реакция вполне религиозная — сам наблюдал) и принимаются творить успокаивающие молитвы «всё_сделано_в_китае_у_нас_только_этикетку_приклеили_наваль_акбар_аминь!» Успокоив себя таким образом, они приводят видимую реальность в соответствие с догмами и идут себе дальше.

      Однако в том случае, когда факт изготовления чего-то в России никак невозможно отрицать (типа того же судна или постройки верфи), в ход идёт уже попытка принизить значение этого — типа рассматриваемого комментария.

      Отредактировано: Badassgoliath~09:13 16.02.20
      #1188888
      • Комментарий удален
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