Завод «Телебалт» освоил выпуск новых телевизоров

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В 2019 году на производственных линиях калининградского завода Телебалт собрали больше 700 тысяч телевизоров различных европейских брендов и размеров: от совсем небольших кухонных 16-дюймовых телеприемников до настоящих кинотеатров размером 75 дюймов.

Большую часть продукции завод отправил своим заказчикам на основную территорию России, а также в Беларусь, в Украину и в Казахстан.

Телевизоры, произведенные на Телебалте, стали богаче на технические новинки. Так были запущены в производство модели с голосовым управлением. Кроме того, существенно увеличилось количество «умных» ТВ.

Более 50% собранных телевизоров — Smart TV со всевозможным полезным программным обеспечением. Например, Miracast — функция дублирования картинки со смартфона на экран телевизора. HbbTV — формат, объединяющий в себе возможности интернета и телевидения. При помощи этой функции зрителю открываются интерактивные возможности участия в голосованиях и опросах, он может принимать непосредственное участие в происходящем на экране. Функция DLNA позволяет передавать данные между совместимыми устройствами по проводным или беспроводным каналам. А также онлайн-кинотеатры «Okko», «IVI», «Netflix», «MEGOGO».

2019 год не остался без собственных технологических разработок инженеров завода. На производстве оборудовали участок для обновления программного обеспечения электронных блоков телевизоров. Такое решение дало возможность обновлять ПО без телевизора, заранее, до выпуска телевизоров на линии сборки и тестирования. В результате снизились производственные потери, появилось больше гибкости для планирования производства.

Технологи Телебалта разработали проект новой производственной линии для сборки и тестирования телевизоров, которая сейчас находится в стадии инсталляции на заводе. Длина линии — 72 метра. На ней будут работать 38 человек, которые смогут собирать от 800 до 1200 штук в смену. Линия позволит производить широкий спектр телевизоров, с самой различной технической «начинкой», размером от 32 до 75 дюймов.

По словам главного конструктора завода Эгидиюса Ульчинаса, новая линия технологически более совершенна, чем уже имеющиеся на заводе. Она даст возможность производства моделей больших диагоналей (до 75 дюймов включительно), оснащена ленточным транспортером для механической сборки телевизоров, таким образом, для сборки будет применяться конвейер без поддонов. Бумажные технологические инструкции для сотрудников заменены на 16-дюймовые мониторы, что повысит оперативность во время перехода с модели на модель. На новой линии установлен автоматический высоковольтный тест, работающий без оператора. Кроме того, она оснащена автоматом для обтягивания и фиксации упаковочных коробок бандажной лентой. Запуск новой линии запланирован на начало 2020 года. В итоге, вместе с новой линией на Телебалте будут работать 6 линий для производства телевизоров.

Кроме телевизоров в 2019 году на заводе произвели 16,5 тысяч промышленных светодиодных светильников.

https://telebalt.ru/novosti/telebalt-itogi-rabotyi-v-2019-godu.html

Ранее, в 2018 году завод «Телебалт» объявил запуске производства пилотных партий телевизоров марки Hitachi, в частности небольших телевизоров размером от 24 до 32 дюймов, а также 32-дюймовых смарт-моделей с функцией Wi Fi. На запуск пилотных партии для проверки соответствия производства требованием компании Hitachi и для релиза массового производства моделей Hitachi приехали инженеры из Турции, а также представители компании Hitachi из Японии и Великобритании. Они проработают в цехах Телебалта несколько дней.

© telebalt.ru

© telebalt.ru