Первый пошёл! Россия вскрывает резервы. Объясняем для чего
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/DzowfYz-RhU
На этой неделе определился первый реальный кандидат на средства ФНБ, однако история мгновенно обросла всяческими слухами и искажениями. Рассказываем в этом ролике её суть, а заодно радуем свежими новостями о достижениях российской промышленности. Приятного просмотра!
Читайте также...
- В России построят 2000 заводов (Время-вперёд! #279)
- Место России в мире к 2050 году (Время-вперёд! #280)
- Вот для чего России нужны неуловимые ракеты
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
16.02.2019:20:07