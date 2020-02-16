Первый пошёл! Россия вскрывает резервы. Объясняем для чего

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На этой неделе определился первый реальный кандидат на средства ФНБ, однако история мгновенно обросла всяческими слухами и искажениями. Рассказываем в этом ролике её суть, а заодно радуем свежими новостями о достижениях российской промышленности. Приятного просмотра!