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Первый пошёл! Россия вскрывает резервы. Объясняем для чего

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/DzowfYz-RhU

На этой неделе определился первый реальный кандидат на средства ФНБ, однако история мгновенно обросла всяческими слухами и искажениями. Рассказываем в этом ролике её суть, а заодно радуем свежими новостями о достижениях российской промышленности. Приятного просмотра!
Источник: https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

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экономика, промышленность,
  • Евгений Супер
    16.02.2019:20:07

    Уважаемые зрители, в ролике есть наша ошибка. За освобождение Польши погибло около 500 000 наших бойцов. Мы думали про освобождение Варшавы, а писали про освобождение Польши. Приносим извинения.

    #1188944
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