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ФСК ЕЭС («Россети ФСК ЕЭС») завершила строительство воздушной линии (ВЛ) от Усть-Илимской ГЭС до новой подстанции (ПС) 500 кВ Усть-Кут, входящей в Пеледуйское энергокольцо. Об этом ФСК ЕЭС сообщила 17 февраля 2020 г.

Трасса энерготранзита Усть-Илимская ГЭС — Усть-Кут пересекает 29 рек, 6 ЛЭП, 16 автомагистралей и 4 ветки железной дороги.Линия состоит из 743 стальных решетчатых опор, защищенных от коррозии методом горячего оцинкования.

Смонтированы 2 грозозащитных троса общей длиной около 600 км. Для предотвращения повышенной вибрации проводов установлены многочастотные гасители.

Стоимость проекта составила 12,6 млрд рублей.

Новая линия построена в габаритах 500 кВ, что позволяет в дальнейшем перевести ВЛ на более высокий класс напряжения и повысить ее пропускную способность. В настоящее время по новой ЛЭП обеспечена выдача мощности Усть-Илимской ГЭС на ПС 500 кВ Усть-Кут, введённую в работу в декабре 2019 г. ПС Усть-Кут является ключевым центром питания Пеледуйского энергокольца, построенного для устранения дефицита мощности на северо-востоке Иркутской области и создания дополнительных связей западного энергорайона Якутии с Единой энергосистемой России. Кольцо обеспечит надежное электроснабжение крупных потребителей, среди которых трубопроводная система Восточная Сибирь — Тихий океан(ВСТО), Байкало-Амурская железнодорожная магистраль, нефтехимические, газо- и золотодобывающие предприятия. Протяженность кольца составляет 3,3 тыс. км.