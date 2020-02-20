На фабрике бортового питания в аэропорту «Домодедово» установлена линия российского производства

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ООО «ФАМ» завершило проект по разработке и выпуску полуавтоматической линии для производства сэндвичей с различной начинкой.

Новая линия, установленная на фабрике бортового питания в аэропорту «Домодедово», обеспечивает производство до 3 тысяч готовых сэндвичей в час. Разработка ООО «ФАМ» позволит фабрике в полном объеме обеспечить качественной продукцией пассажиров не только российских авиакомпаний, но и крупнейших зарубежных авиаперевозчиков таких, как: Emirates, JAL, Thai Airways, Iberia.

Компания «ФАМ» входит в состав холдинга «Русская трапеза» и занимает лидирующие позиции на рынке упаковочного оборудования. Весь цикл разработки и производства осуществляется на заводе в Санкт-Петербурге.

Согласно техническому заданию режим использования установленного оборудования — 24/7. В состав линии входят в том числе: узел автоматической подачи хлеба, дозирующая машина, с возможностью регулировки подачи начинки, машина для резки и транспортирующее оборудование.