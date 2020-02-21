Разработанный НПО «Искра» компрессор для крупнейшей базы «Северного потока» успешно прошел испытания

© npoiskra.ru

На производственной базе ПАО НПО «Искра» (входит в структуру ГК «Роскосмос» и АО «ОРКК») проведен полный цикл приемо-сдаточных испытаний центробежного компрессора НЦ16ДКС-02 «Урал», оснащенного шестиступенчатой проточной частью, позволяющей получить степень повышения давления 2,5. Оборудование разработано в рамках сотрудничества пермского предприятия и ОАО «Севернефтегазпром» (входит в группу предприятий ПАО «Газпром»).

Центробежный компрессор оснащен «сухими» газодинамическими уплотнениями и новейшим магнитным подвесом ротора, разработанным компанией S2M (входит в концерн SKF) специально для многоступенчатых роторов. Оборудование предназначено для комплектации газоперекачивающих агрегатов мощностью 16 МВт в составе дожимного компрессорного цеха № 2 установки комплексной подготовки газа Южно-Русского НГКМ.

© npoiskra.ru

— Испытания компрессора прошли успешно, параметры соответствуют требованиям технических условий, политропный КПД на номинальном режиме выше первоначально заявленной величины и составляет 85% при требованиях технических условий 83%, — отметил исполнительный директор ПАО НПО «Искра» Дмитрий Сыров.

В ближайшее время завершится сборка еще трех компрессоров ГПА для Южно-Русского месторождения.

Южно-Русское НГКМ является сырьевой базой для газопровода «Северный поток», по которому газ поступает в Германию, а также является одним из крупнейших в России по объемам запасов, и одним из самых современно оснащенных с точки зрения технологических и инженерных решений. Нефтегазоконденсатное месторождение расположено в Северо-Восточной части Западной Сибири, в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Его проектная мощность составляет 25 млрд. м³ газа в год.

На дожимной компрессорной станции ЮРНГКМ впервые среди компаний группы ПАО «Газпром» применен высокотехнологический комплекс оборудования, состоящий из восьми газоперекачивающих агрегатов 16ДКС-09 «Урал», оснащенныхнагнетателями природного газа производства ПАО «НПО «Искра». Также в рамках импортозамещения разработанное пермским предприятием оборудование серии «Урал» используются ПАО «Газпром» на стратегически важных для России магистральных газопроводах: «Голубой поток», «Сила Сибири», «Ямал-Европа», а также в проектах по сжижению природного газа: Ямал СПГ, Амурский СПГ, СПГ КС «Портовая».