На конец 2019 года в России действовало ровно 100 крупных гидроэлектростанций мощностью свыше 10 МВт.

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С 2014 по 2019 год было введено в эксплуатацию 92 новых или модернизированных гидроагрегата. В модернизацию входила замена либо турбины, либо гидрогенератора, либо рабочего колеса.

© Фото из открытых источников

Всего на 100 гидроэлектростанциях действует 499 гидроагрегатов. Доля новых и модернизированных гидроагрегатов введённых в эксплуатацию с 2014 по 2019 год составила более 18% от общего числа гидроагрегатов. Общая мощность 92 гидроагрегатов введённых с 2014 по 2019 год превышает 12 ГВт, что составляет почти 24% от общей мощности гидроэлектростанций.

© Фото из открытых источников

Из наиболее значимых событий, можно отметить завершение в 2014 году комплексной реконструкции после аварии на «Саяно-Шушенской» ГЭС, самой мощной гидроэлектростанции России.

Также в 2014 году завершился рекордный для российской гидроэнергетики «долгострой». 22 декабря 2014 года был введён в эксплуатацию последний гидроагрегат Богучанской ГЭС, строительство которой началось в далёком 1974 году и длилось 40 лет.

Ещё одним рекордсменом стала построенная в 2017 году Нижне-Бурейская ГЭС — самая мощная из гидроэлектростанций, строительство которых было начато в современной России.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

К концу 2019 года суммарная мощность 100 крупных гидроэлектростанций России достигла 50942 МВт.

Автор: Алексей Поветкин