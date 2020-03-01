Россия нашла способ заработать на главном страхе европейцев

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О том, что Россия умеет хорошо строить новые АЭС весь мир уже давно знает. Но для Евросоюза сейчас более актуален вывод старых АЭС из эксплуатации. И здесь, как оказалось, нам тоже есть что предложить. Об одном интересном соглашении, которое было подписано недавно, рассказываем в новом выпуске. Приятного просмотра!