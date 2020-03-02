Электроэнергия первого ветропарка в Ростовской области поступила на оптовый рынок

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Фонд развития ветроэнергетики, созданный на паритетной основе компаниями «Фортум» и «Роснано», запустил первую в Ростовской области ветроэлектростанцию (ВЭС). 1 марта Сулинская ВЭС начала поставки электроэнергии и мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности.

Установленная мощность электростанция составляет 100 МВт. Станция состоит из 26 ветроэнергетических установок производства компании Vestas мощностью 3,8 МВт каждая. Сданная в эксплуатацию Сулинская ВЭС стала первой для компании на юге России.

Кроме того, фонд ведет в Ростовской области строительство еще двух ВЭС. Суммарная мощность трех станций должна составить 300 МВт.

В первом полугодии 2020 года всего планируется ввести в эксплуатацию 78 ветроэнергетических установок на Каменской, Сулинской и Гуковской ВЭС. Ранее фонд принял решение о реализации четвертого проекта в сфере ветроэнергетики в регионе — Казачьей ВЭС, которая будет расположена на территории Донецка и Каменского района.

В декабре 2018 года в Ростовской области открыли завод по производству башен для ветроэнергетических установок мощностью более 600 единиц оборудования в год, объем финансирования составил более 700 млн рублей. Власти рассчитывают, что к 2022 году около 20% всей потребляемой в регионе электроэнергии будет получено от возобновляемых источников.