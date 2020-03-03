В Волгограде открылся цех по производству медных и стале-алюминиевых канатов

© volgograd.ru

Новый промышленный участок по выпуску канатов открыт в филиале «Волгоградский» АО «Северсталь канаты». Пуск новой линии позволит предприятию дополнительно производить до 400 тонн канатов в месяц, увеличить объемы экспортных поставок.

В марте 2020 года на Волгоградском канатном заводе завершен еще один проект объемом в 260 миллионов рублей по созданию производства медных и стале-алюминиевых канатов. В новом помещении установлено основное оборудование тарного участка; смонтированы и введены в эксплуатацию сушильная камера, аспирационная система, навес для хранения барабанов; введены в эксплуатацию две канатные машины, позволяющие выпускать канаты диаметрами от 7 до 27 миллиметров.

В Волгоградской области продолжается реализация инвестиционных проектов в промышленной сфере. В числе активно развивающихся площадок — филиал «Волгоградский» АО «Северсталь канаты». Одно из крупнейших металлургических предприятий России, входящих в список системообразующих организаций федерального значения, поэтапно осваивает выпуск новой востребованной продукции — за последние три года инвестиции составили порядка двух миллиардов рублей.

В 2019-м завершилась работа по созданию производства специальных канатов для автодорожного комплекса, строительной, добывающей и других отраслей. Миллиардный инвестпроект стал одним из 65-ти крупных, реализованных в промышленности Волгоградской области с 2014 года, — шесть лет назад согласно задаче губернатора Андрея Бочарова на развитии индустриального сектора, создании комфортных условий для инвесторов были сконцентрированы значительные усилия.

«Мы имеем полное взаимопонимание и с представителями органов власти, и надзорных ведомств. Видно, что Волгоградская область поддерживает бизнес и заинтересована в его развитии — это очень отрадно. Нашей компании комфортно работать в регионе, и инвестпроекты, которые мы реализуем в течение пяти лет, об этом говорят», — отметил генеральный директор АО «Северсталь-метиз» Сергей Ковряков.

Поэтапная реализация инвестиционных проектов способствовала наращиваю годовых объемов производства до 50 тысяч тонн — по итогам 2019-го показатель отгруженной продукции вырос на 19%. В планах на ближайшие годы — увеличить объемы производства до 80 тысяч тонн.

Сегодня волгоградские канаты пользуются устойчивым спросом как на российском, так и зарубежном рынках. По данным Федеральной таможенной службы в январе — декабре 2019 года экспорт этого вида продукции из региона вырос в 2,1 раза, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, и составил более 10 миллионов долларов США. Основными странами — партнерами стали Казахстан, Беларусь, Туркмения, Болгария, Узбекистан, Бельгия, Германия и другие.

В целом объем выпуска промышленной продукции в регионе два года подряд превышает один триллион рублей. На долю металлургов приходится около 19%. По итогам 2019 года предприятия этой отрасли произвели отгрузку на сумму более 162 миллиарда рублей — в сравнении 2018-м рост превысил 23 миллиарда рублей. Индекс производства в металлургическом комплексе Волгоградской области составил 113,7% — большем, чем в среднем по России, на 13,1%.

© volgograd.ru

© volgograd.ru

© volgograd.ru