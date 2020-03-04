«Северный поток» установил новый рекорд по транзиту газа из России в Германию

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В январе и феврале 2020 года «Северный поток» установил новый для себя рекорд по объемам транзита российского газа в Германию. Тем временем «Газпром» продолжает снижать поставки в Европу через Украину и Польшу.

Таким образом, «Газпром» может отрабатывать сценарии минимизации расходов, поскольку летом начнут действовать новые правила и тарифы по транспортировке российского газа через территорию Польши.

По данным операторов «Северного потока» Opal и NEL, поставки газа в Европу через газопровод увеличились. За 60 дней 2020 года через Балтийское море в Германию поставили 10,7 млрд кубометров газа, что почти на 800 млн кубометров больше, чем за первые два месяца 2019 года. В связи с этим в годовом исчислении поставки голубого топлива через «Северный поток» могут составить более 65 млрд кубометров, что на 10 млрд кубометров (более чем на 18%) превышает проектную мощность.