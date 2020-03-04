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Экспорт

«Северный поток» установил новый рекорд по транзиту газа из России в Германию

 © politexpert.net

В январе и феврале 2020 года «Северный поток» установил новый для себя рекорд по объемам транзита российского газа в Германию. Тем временем «Газпром» продолжает снижать поставки в Европу через Украину и Польшу.

Таким образом, «Газпром» может отрабатывать сценарии минимизации расходов, поскольку летом начнут действовать новые правила и тарифы по транспортировке российского газа через территорию Польши.

По данным операторов «Северного потока» Opal и NEL, поставки газа в Европу через газопровод увеличились. За 60 дней 2020 года через Балтийское море в Германию поставили 10,7 млрд кубометров газа, что почти на 800 млн кубометров больше, чем за первые два месяца 2019 года. В связи с этим в годовом исчислении поставки голубого топлива через «Северный поток» могут составить более 65 млрд кубометров, что на 10 млрд кубометров (более чем на 18%) превышает проектную мощность.
Источник: https://politexpert.net/187291-seve...-po-tranzitu-gaza-iz-rf-v-germaniyu

Газпром , Северный поток , экспорт , статистика
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    04.03.2009:10:22

    Пустячок, а приятно.

    #1191102
    • DKerr DKerr
      04.03.2010:10:09

      Ну да, такой себе пустячок, приятный — можно сказать у нас новый газопровод сам собой «вырос», мощностью с Голубой поток, или почти 2/3 Турецкого ))

      Отредактировано: DKerr~10:33 04.03.20
      #1191111
    • Нет аватара абрамыч
      04.03.2011:51:26

      Наверное много денег за счет неуплаты за транзит съэкономили.

      #1191121
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