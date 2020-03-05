В Смоленске восстановлена работа молочного комбината «Роса»

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Смоленский молочный комбинат «Роса» вновь запустил свое производство и уже приступил к выпуску молока, кефира, сметаны, сливочного масла и сыров.

Смоленский городской молочный завод, основанный в 1974 году, являлся крупнейшим молокоперерабатывающим предприятием региона. В 1996 году его преобразовали в Смоленский молочный комбинат «Роса», который в 2005 году вошел в состав холдинга «ЮНИМИЛК» (с 2010 года — группа компаний «Danone»). В 2014 году завод прекратил свою работу в связи с решением собственника.

В марте 2019 года Министерством сельского хозяйства была одобрена заявка компании «Роса» на получение льготного инвестиционного кредита на восстановление молочного комбината. Суммарный объем инвестиций в проект составляет более 300 млн рублей. Социальный эффект на данный момент выразился в создании 80 рабочих мест.

Основным видом деятельности завода станет переработка и реализация молочной продукции в Смоленске и области. Предполагается, что товарная номенклатура компании под маркой «Роса» будет представлена 10 позициями — молоко, кефир, творог, сметана разной степени жирности, сыры и сливочное масло.

В рамках реализации инвестпроекта на предприятии осуществлена замена инженерных сетей газоснабжения, кровли, а также капитальный ремонт систем водоснабжения и канализации. Помимо этого, реконструировано три холодильных камеры — две для сырья и полуфабрикатов и одна для готовой продукции.

© smolgazeta.ru

© smolgazeta.ru

© smolgazeta.ru

© smolgazeta.ru

© smolgazeta.ru