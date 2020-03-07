Ход строительства обхода Лосево и Павловска на М4 «Дон». Февраль 2020 г.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/hA9uJvcb-mw
Новый участок имеет протяженность 85 км, из них 69 км — построенная трасса, 16 км — реконструированная. Дорога будет четырехполосная с разделенными встречными потоками и развязками в разных уровнях, а также с допустимой скоростью 120 км/ч.
Читайте также...
- Ход строительства нового центра материнства и детства в Сургуте
- Ход строительства моста через Малую Неву в районе острова Серный в Петербурге.Март 2018
- Стадион Динамо им. Льва Яшина
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
07.03.2011:04:01