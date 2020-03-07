Ход строительства обхода Лосево и Павловска на М4 «Дон». Февраль 2020 г.

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Новый участок имеет протяженность 85 км, из них 69 км — построенная трасса, 16 км — реконструированная. Дорога будет четырехполосная с разделенными встречными потоками и развязками в разных уровнях, а также с допустимой скоростью 120 км/ч.