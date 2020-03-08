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Видеоблог

Начался перезапуск российской оборонки. Это решающий момент

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/b6TpZCw6Fws

Российскому ОПК списывают долги на сотни миллиардов, но для его полноценного перезапуска необходимы дополнительные меры. В этом выпуске разбираем весьма сложный вопрос и объясняем как сложилась такая ситуация, что предлагается для её исправления и почему это вдруг стало актуальным. Приятного просмотра!
Источник: https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

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экономика, промышленность,
  • Badassgoliath Badassgoliath
    08.03.2017:07:54

    Ну так в том числе и ради этого и отправили в отставку прежнее правительство. Потому что мешало расходовать свои деньги на своих производителей. Так что понимание имеется, в том числе на самых верхах.

    #1191529
  • Нет аватара termometrix
    08.03.2017:19:12

    Довести выпуск гражданской продукции в ОПК до 50% от общего объема. Это поможет отрасли в рамках импортозамещения экономики

    Полностью согласен!

    Но…дожил и до этого момента:

    Кредитование и обеспечение оборотными средствами единого комплекса ВПК осуществлялись через коммерческую банковскую систему

    Ужас. "ВШЭ головного мозга". При всем моем уважении к вопросному вузу,проповедумую туда экономическую теорию/"религию"/.

    Ну разве не понимают,что наделали…

    А если завтра здравоохранение и образование начнут финансировать аналогичным образом?

    Отредактировано: termometrix~17:28 08.03.20
    #1191530
    • Нет аватара alex_uns
      08.03.2019:37:22

      А меня интересует другое. Списали, а с чем остались банки? Если им покрыли из бюджета, то это получается за наш счет.

      #1191534
      • Нет аватара termometrix
        08.03.2020:48:29

        Спокойно. Бюджет вообще не трогали,Алекс.

        ЦБ списал/"выкупил через банковскую систему"/безналичные долги-взаимозачеты между предприятиями по всем цепочкам ВПК,а где-то ЦБ выкупил долги поэтапно для поставщиков вне ВПК-контура,то есть для поставщиков из гражданского сектора,так мне кажется.

        Думаю все нормально.ЦБ наконец начал рассуждать как Госбанк СССР,что меня особенно радует.

        Зы.ЗВР ЦБ выросли в рамках одной недели к концу февраля на 7 млрд долл. И уже достигли около 570 млрд долл.

        #1191539
    • shigorin shigorin
      08.03.2020:38:56

      А если завтра здравоохранение и образование начнут финансировать аналогичным образом?

      Здрасьте, а уродство в виде страховой медицины -- это что?

      #1191538
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