Начался перезапуск российской оборонки. Это решающий момент

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Российскому ОПК списывают долги на сотни миллиардов, но для его полноценного перезапуска необходимы дополнительные меры. В этом выпуске разбираем весьма сложный вопрос и объясняем как сложилась такая ситуация, что предлагается для её исправления и почему это вдруг стало актуальным. Приятного просмотра!