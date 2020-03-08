Начался перезапуск российской оборонки. Это решающий момент
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/b6TpZCw6Fws
Российскому ОПК списывают долги на сотни миллиардов, но для его полноценного перезапуска необходимы дополнительные меры. В этом выпуске разбираем весьма сложный вопрос и объясняем как сложилась такая ситуация, что предлагается для её исправления и почему это вдруг стало актуальным. Приятного просмотра!
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