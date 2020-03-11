В Подмосковье после реконструкции открыта железнодорожная станция в Апрелевке

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11 марта в Наро-Фоминском округе Московской области после реконструкции открыта железнодорожная станция в Апрелевке.

Станция Победа Киевского направления Московской железной дороги, расположенная в подмосковном городе Апрелевка Наро-Фоминского городского округа, была закрыта чуть больше года. Здесь построены новые пассажирские платформы с навесами. В надземном переходе работают лифты и эскалаторы для удобства маломобильных пассажиров.

Станцией Победа смогут пользоваться 1,5 тысячи человек в сутки. Жители Апрелевки и Марушкинского смогут экономить до 35 минут в пути благодаря открытию станции.

Также в среду был открыт новый остановочный пункт Санино, который находится между станциями Кокошкино и Крекшино. Платформа Санино позволит улучшить транспортную доступность близлежащих районов с учетом перспективного развития территорий новой Москвы и Московской области.

Обе станции — Победа и Санино войдут в состав четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), который откроется в 2024 году.

На первом этапе на станци Санино открыта одна платформа, возле которой останавливаются пригородные поезда, а в будущем — и электрички МЦД-4.

В 2022 году планируется завершить строительство второй платформы и вестибюля. Эти работы будут синхронизированы с запуском дополнительных главных путей на Киевском направлении МЖД.

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Пассажиропоток станции Санино может составить 2,8 тысячи человек в сутки. Остановочный пункт станет новым мини-вокзалом — пассажиры смогут пользоваться всеми сервисами крупного транспортно-пересадочного узла.

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Протяженность участка МЦД-4 от Апрелевки до Киевского вокзала составляет 42 км. На участке действуют 15 остановочных пунктов. В рамках развития проекта участка Москва-Сортировочная-Киевская — Апрелевка предусмотрено строительство III и IV главных путей, соединительной ветки со Смоленским направлением МЖД, а также четыре остановочных пункта Поклонная, Минская, Аминьевская и Санино. Кроме того, запланировано комплексное благоустройство прилегающих территорий с целью создания комфортных условий для пассажиров, пешеходов и автомобилистов.

Всего предполагается построить и реконструировать 37 км дорог, 27 внеуличных переходов, 10 площадок общественного транспорта, обустроить 11 стоянок для такси, 29 станций велопроката, парковки на 2 тыс. машино-мест. Пассажирские платформы будут оборудованы по стандартам МЦД — с навесами на всю длину и конкорсами, совмещающими функции кассовых залов и переходов через железнодорожные пути.