«Волгабас» поставила газомоторные автобусы «Серпантин» российскому перевозчику «Питеравто»

© volgabus.ru

Группа компаний «Волгабас» поставила 18 газомоторных междугородных автобусов «Серпантин» крупнейшему российскому перевозчику «Питеравто».

Машины 3 класса, использующие в качестве топлива компримированный природный газ (метан), уникальны для России. «Серпантин-CNG» оснащен всем необходимым для длительного путешествия — большими отсеками и функциональными полками для багажа, комфортабельными сиденьями с расширенным пространством для ног пассажира, мультимедийными системами и т. д.

Применение экологичного и экономичного ДВС позволяет автобусу преодолевать до 450 км. при полной заправке баллонов. С учетом постоянного расширения сети АГНКС этого расстояния вполне достаточно для того, чтобы доехать до пункта назначения. При этом финансовая выгода от применения газомоторного автобуса может составлять до 800 000 рублей в год.