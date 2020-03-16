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Судостроение и судоходство

В Крыму началось строительство парома, который свяжет Камчатку с дальневосточными портами

 © kerchinfo.com

Паром, который будет курсировать между Камчаткой и портами Дальнего Востока, заложен на судостроительном заводе в Керчи.

На судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы в Керчи состоялась торжественная церемония закладки киля в основание парома. [Судно] обеспечит регулярное морское сообщение между портами Дальнего Востока: Камчатского края, Сахалинской области и Приморского края. Порядка 30 лет между дальневосточными субъектами не было регулярного пассажирского морского сообщения.

Уточняется, что тип судна определили жители Камчатки в ходе онлайн-голосования. Строительство оплачивается за счет федерального бюджета в рамках государственной целевой программы «Развитие транспортной системы России».

Автомобильно-пассажирский паром серии CNF22 предназначен для неограниченного района плавания (основной район эксплуатации: Японское, Охотское и Берингово моря, включая острова Курильской гряды и прилегающие участки Тихого океана). Его длина до 119,72 м, ширина — 17,91 м, осадка — 4,5 м, скорость экономического хода — 15 узлов, экипаж и обслуживающий персонал — 48 человек. Судно вмещает 150 человек или 28 грузовых автомобилей с 20-футовым контейнером и длиной автопоезда до 11 м, до 78 легковых автомобилей.

Для Камчатки сегодня строится много судов разного типа и назначения: боевые корабли, подводные лодки, гражданский флот, рыболовецкие суда. Мы строим в Калининграде, в Приморье, в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, и мне очень приятно, что на судостроительной карте Камчатки появился город Керчь, где будет построен первый паром такого типа.

Добавляется, что керченский Судостроительный завод имени Б. Е. Бутомы работает с 1938 года и является одним из крупнейших судостроительных предприятий России. Всего за годы работы предприятия было построено более 500 судов и кораблей различного класса и назначения. Среди них супертанкер типа «Крым» (водоизмещением 180 тыс. т), экологически чистые танкеры типа «Победа» (водоизмещением 84,5 тыс. т), лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» с ядерной энергетической установкой (водоизмещением 61,88 тыс. т). Предприятие участвовало в программах технического оснащения Восточно-Казантипского газового месторождения в Азовском море и строило корабли для ВМФ СССР.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/7996823

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судостроительный завод имени Б. Е. Бутомы, Керч
  • Clausson Clausson
    17.03.2000:17:29

    Что значит 150 человек или 28 автомобилей?

    #1192257
  • Александр Переберин
    17.03.2001:44:54

    1. Написали бы, что это завод «Залив».

    2. Зачем так далеко от Камчатки строить, а потом перегонять через половину шарика?

    #1192266
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