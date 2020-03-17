Доля российской микроэлектроники в новых спутниках выросла с 2017 года на 27%

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Доля отечественной электронной компонентной базы в российских спутниках увеличилась с 2017 года с 53% до 80%.

В целом с 2017 года доля применяемой Роскосмосом отечественной микроэлектроники категории space (космического назначения) в наших новых спутниках выросла с 53% до 80%.

В этом году Россия начинает переход к космическим аппаратам нового поколения — «Глонасс-К1». В них значительно увеличится доля отечественных комплектующих.

В настоящее время в российской орбитальной группировке используются спутники «Глонасс-М». 16 марта с космодрома Плесецк был запущен очередной аппарат этого типа. Спутники третьего поколения «Глонасс-К» российской системы ГЛОНАСС обладают большей точностью определения координат. Они рассчитаны на 10 лет работы в отличие от спутников предыдущего поколения «Глонасс-М» со сроком службы в семь лет. Первый спутник «Глонасс-К» был запущен на орбиту в 2011 году, второй — в 2014 году.