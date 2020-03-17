В г. Благовещенск Башкирии открыто новое производство компании RAILGO

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В Башкирии в Благовещенске заработало новое предприятие по формированию и ремонту колесных пар для грузовых вагонов.

На предприятии в Благовещенске уже создано 200 новых рабочих мест. Планируется, что всего появится 600 рабочих мест. Средняя заработная плата на предприятии уже сегодня составляет 42 тысячи рублей. Чистая прибыль компании в прошлом году составила 1,4 млрд рублей.

Ежемесячно здесь планируется выпускать 1600 колес.

Предприятие получилось современным, здесь созданы неплохие социальные условия для работников, есть своя столовая, медпункт, душевые, они получают хорошую заработную плату, проходят переподготовку и повышение квалификации.

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У компании впереди большие планы. В декабре прошлого года на «Инвестчасе» член правления RAILGO Роман Курдюмов рассказал о планах приобретения у корпорации «УралВагонЗавод» 8 223 вагонов-цистерн. На эти цели инвестор планирует направить 18 млрд рублей. Ремонтная база будет построена в Благовещенске. В результате реализации проекта планируется создать более 400 новых рабочих мест.

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Компания RAILGO работает на рынке оказания транспортно-экспедиторских услуг с 1997 года, входит в топ-20 крупнейших российских операторов грузового железнодорожного подвижного состава. Компания специализируется на оказании транспортно-экспедиционных услуг в перевозках нефтеналивных и нефтехимических грузов железнодорожным транспортом на внутреннем рынке и международных маршрутах во многих странах мира. В марте 2019 года RAILGO перевела регистрацию в Уфу и получила статус одного из главных налоговых резидентов Башкортостана. В прошлом году компания перечислила в региональную казну более 231 млн рублей. Соглашение об инвестиционных намерениях между компанией и республикой было подписано 6 июня прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме. Документ предполагал реализацию инвестпроекта по расширению и обновлению парка железнодорожного подвижного состава, используемого для перевозок нефти и нефтепродуктов. Предполагаемый объём инвестиций на уровне 20 млрд рублей.

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