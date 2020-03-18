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В строительстве автодороги Надым — Салехард произошёл важный этап — «Бронзовый стык», как называют его дорожники. Все участки, где велись работы, стали единой трассой. Мечта многих жителей Салехарда, Лабытнанги и близлежащих населённых пунктов сбудется: они смогут добраться до Надыма на своих машинах. К концу года 166 км трассы будет выполнено в асфальтобетоне, 178 — в щебне.