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Дорожное строительство

Все участки автодороги Надым — Салехард соединились

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В строительстве автодороги Надым — Салехард произошёл важный этап — «Бронзовый стык», как называют его дорожники. Все участки, где велись работы, стали единой трассой. Мечта многих жителей Салехарда, Лабытнанги и близлежащих населённых пунктов сбудется: они смогут добраться до Надыма на своих машинах. К концу года 166 км трассы будет выполнено в асфальтобетоне, 178 — в щебне.
Источник: https://www.yanao.ru/presscenter/news/36163/

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Ямал, ЯНАО, автодорога Надым-Салехард, дорожное строительство
  • Нет аватара termometrix
    18.03.2009:17:26

    178 — в щебне

       

    #1192406
  • Владимир Киреев Владимир Киреев
    18.03.2010:23:43

    Ребята, Лабытнанги с другого берега Оби относительно этой дороги    

    Там будут строить мост. Но пока только «будут».

    Добраться можно. Но только когда лед встал или когда паром.

    #1192412
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