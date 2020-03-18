В Подмосковье запущено новое производство несущего профлиста

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18 марта на территории технопарка «Металлист» в г. Талдома состоялась церемония открытия нового завода по производству несущего профилированного листа — ООО «Лино» производственной компании «STALLIN».

Производственный цех расположен площади 3000 кв. м. Здесь установлено немецкое оборудование Hennecke для изготовления несущего профилированного листа различных марок. Производственная мощность линии позволяет выпускать до 20 000 кв.м. профнастила в смену, до 4000 тонн в месяц и является одной из самых эффективных и мощных на территории России и стран СНГ.

На заводе будет работать порядка 20 человек — жителей Талдомского округа.

Продукция реализуется на территории от Калининграда до Магадана, СНГ и восточной части стран ЕС. В настоящее время выполняется крупный заказ для Грозного.

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