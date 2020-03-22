Сахатранснефтегаз открыл в Якутии новое здание производственной базы

© sakhalife.ru

В поселке Кысыл-Сыр Вилюйского улуса 29.11.2019 г. торжественно открыли административное здание Управления добычи и транспорта газа АО «Сахатранснефтегаз».

Новое, современное здание общей площадью 1,500 кв м стало украшением поселка Кысыл-Сыр. Как отметил начальник Управления добычи и транспорта газа Виталий Ильченко, ввод нового здания будет удобен для жителей поселка, так как на первый этаж переехали сотрудники эксплуатационного газового участка, которые непосредственно работают с потребителями.

В Управлении добычи и транспортировки газа сегодня работают более 180 сотрудников. Они занимаются добычей и транспортировкой природного газа с локального участка Среднетюнгского газоконденсатного месторождения, эксплуатируют магистральные газопроводы общей протяженностью более 500 км, обслуживают 18 газораспределительных станций в населенных пунктах.

Трудовой коллектив Управления дружный, сплоченный, здесь практически нет утечки кадров. Надо отметить, что работают местные кадры. Они живут в современном, благоустроенном общежитии и в коттеджном поселке, специально построенном для молодых специалистов.

Кысыл-Сыр — это газовая колыбель Якутии, откуда с 0 километра сотрудники Сахатранснефтегаза транспортируют природный газ до Якутска и Центральной Якутии.