Российская компания выпустила новую спецтехнику для МЧС Москвы

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Как сообщила в конце декабря 2019 г. пресс-служба ООО «КОМПАНИЯ ВИТАНД» (г. Мытищи Московской обл.), являющаяся производителем пожарной техники, компания разработала, изготовила и поставила Департаменту ГОЧСиПБ Москвы роботизированное спасательное средство на гусеничном ходу с телескопическим подъемником ПТП-28 СПАЙДЕР, управление которым осуществляется с помощью пульта дистанционного управления (с радиопульта по радиоканалу на расстоянии до 100 м или через электрический кабель на расстоянии до 30 м).

Телескопический подъемник рабочей высотой 28 м с люлькой грузоподъемностью 300 кг и автоматической системой выравнивания, имеет дистанционное управление и предназначен для использования в местах с ограниченным пространством.

© vitand.ru

Для перевозки автоподъемника используется автомобиль КАМАЗ 5325, на который автоподъемник загружается самостоятельно с помощью выносных опор.

© vitand.ru

© vitand.ru

© vitand.ru

В начале декабря 2019 года пресс-служба ООО «КОМПАНИЯ ВИТАНД» сообщила, что компания изготовила и передала в адрес Департамента ГОЧСиПБ Москвы партию усовершенствованных автолестницы ВИТАНД с рабочей высотой 42 метра АЛ-42, оснащенных пожарными люльками грузоподъемностью до 500 кг и увеличенным боковым вылетом 27,8 м.

Автолестницы изготавливаются на шасси КАМАЗ 53605-А5 (4×2) с двигателем 292 л.с. класса Евро-5.

© vitand.ru

© vitand.ru

© vitand.ru

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