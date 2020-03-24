Средне-Невский судостроительный завод приступил к производству безэкипажных катамаранов

© snsz.ru

Средне-Невский судостроительный завод (входит в состав Объединённой судостроительной корпорации) приступил к работам по изготовлению элементов корпуса легкосборных многофункциональных радиоуправляемых безэкипажных судов. Их создание развёрнуто на базе опытного производства завода по заказу Санкт-Петербургского политехнического университета. Проект обозначен шифром «Катамаран-КК» и представляет собой маломерное судно катамаранного типа с двумя килями-поплавками, соединёнными мостовой частью ферменного типа.

Средне-Невский судостроительный завод выполняет работы по созданию композитных корпусов будущих судов, выполненных из полимерных композиционных материалов на основе углеродного волокна. Их формирование осуществляется в матрице методом вакуумной инфузии. Всего СНСЗ должен создать комплекты корпусов для 4 судов, передача которых заказчику запланирована на май 2020 года. Финальная сборка катамаранов будет проходить на базе СПбПУ. Каждое судно будет оборудовано солнечными батареями для питания электродвигателей, а также автономной системой управления, позволяющей осуществлять его безэкипажную эксплуатацию.

© snsz.ru

Концепция проекта предполагает возможность установки на катамараны различного оборудования для анализа проб воды, воздуха, измерения уровня радиации и других видов экологического мониторинга. Конструкция судна является быстросборной, компактной и лёгкой, её монтаж и демонтаж не требует использования специального оборудования и техники. Ожидается, что после завершения сборки и серии испытаний, многофункциональные безэкипажных катамараны будут переданы в Кронштадтский морской кадетский военный корпус, где его воспитанники смогут проводить исследования вод Финского залива, знакомится с теоретическими и практическими основами управления судами, и изучать робототехнику. Следует отдельно отметить, что ранее, в 2019 году, Средне-Невский судостроительный завод в инициативном порядке построил и передал Санкт-Петербургскому политехническому университету аналогичное маломерное судно.