Фрязинский Экспериментальный завод запустил производство бесшовных алюминиевых водосточных систем

Фрязинский Экспериментальный завод (Московская обл.) при содействии Алюминиевой Ассоциации наладил промышленное производство бесшовных алюминиевых водосточных систем под брендом LINKOR. Производственная мощность предприятия составляет 3500 тонн желобов и труб в год. В настоящее время предприятие выпускает трубы диаметром 100 мм и желоба — 120 и 150 мм. Продукция предназначена для водоотвода со всех типов кровли зданий и сооружений.

Благодаря технологии производства желобов и труб методом прессования алюминия продукция LINKOR обладает целым рядом преимуществ. Отсутствие швов позволяет трубе не разрываться и не трескаться при перепадах температур и внутреннем образовании льда. Толщина стенок элементов водосточной системы в 1,2 мм позволяет выдерживать нагрузку до 150 кг снега и льда на 1 погонный метр.

Также в отличии от водосточных систем из тонколистовой стали, все элементы системы LINKOR, в том числе торцы и срезы, окрашены и покрыты защитным декоративным полимерным слоем, что в совокупности с высокой коррозионной стойкостью алюминиевых сплавов обеспечивает срок службы более 50 лет. При этом стоимость водосточной системы российского производства в два раза ниже иностранных аналогов и сопоставима с аналогами из оцинкованной стали.

В настоящий момент интерес к алюминиевой продукции проявляют компании не только из России, но и Казахстана. Общий объем внутреннего рынка водосточных систем оценивается в 50 млн погонных метров в год.

«Впервые новые алюминиевые решения были применены при реконструкции объектов Трехгорной мануфактуры в Москве, — отметил руководитель сектора „Строительство“ Алюминиевой Ассоциации Дмитрий Рачков. — Высокое качество позволяет данной продукции конкурировать с аналогами из стали и пластика. Именно поэтому у бесшовных водосточных алюминиевых систем большой потенциал использования в сегменте строительства и ремонта промышленных сооружений, а также загородных и многоквартирных домов».