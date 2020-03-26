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Судостроение и судоходство

На СЗ «имени Октябрьской революции» заложено малое гидрографическое судно проекта 19910

 © amurnelma.ru

26 марта 2020 года в г. Благовещенск (Амурская область) на стапеле эллинга АО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» произведена закладка малого гидрографического судна проекта 19910 «Василий Бубнов».

Инженер контр адмирал Бубнов Василий Константинович, участник Гражданской и Великой Отечественной войн закончил службу в должности начальника 5-го отдела гидрометеорологической службы Главного управления военно-морских сил Тихоокеанского флота СССР.

 © amurnelma.ru

Судно планируется сдать заказчику, одной из частей Тихоокеанского флота, в 2023 году.

 © amurnelma.ru

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 1270 т.

Главные размерения: длина — 59 м, ширина — 11,4 м

Максимальная скорость хода: 12 узлов

Дальность плавания: 2000 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 17+4 человек
Источник: https://amurnelma.ru/zalozheno-oche...dnoe-maloe-gidrograficheskoe-sudno/

Благовещенск, ССЗ им. Октябрьской революции, гидрографическое судно, МГС, 19910
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