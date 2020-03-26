На СЗ «имени Октябрьской революции» заложено малое гидрографическое судно проекта 19910
26 марта 2020 года в г. Благовещенск (Амурская область) на стапеле эллинга АО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» произведена закладка малого гидрографического судна проекта 19910 «Василий Бубнов».
Инженер контр адмирал Бубнов Василий Константинович, участник Гражданской и Великой Отечественной войн закончил службу в должности начальника 5-го отдела гидрометеорологической службы Главного управления военно-морских сил Тихоокеанского флота СССР.
Судно планируется сдать заказчику, одной из частей Тихоокеанского флота, в 2023 году.
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 1270 т.
Главные размерения: длина — 59 м, ширина — 11,4 м
Максимальная скорость хода: 12 узлов
Дальность плавания: 2000 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 17+4 человек
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