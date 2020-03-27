На Кингисеппском машиностроительном заводе запущен участок изготовления модельной оснастки

© www.kmz1.ru

На Кингисеппском машиностроительном заводе в Ленинградской области запущен участок изготовления модельных форм и оснастки для литейного производства. Именно от этого участка зависит точность геометрических форм и качество получаемых деталей.

Участок оборудован двумя высокотехнологичными обрабатывающими центрами по дереву и пластику. Оборудование работает в трёх и пяти осях, высота обработки форм достигает 700 мм, а размер рабочего поля до 3-х квадратных метров. Предприятие планирует принимать заказы в том числе сторонние на изготовление отдельных форм.

© www.kmz1.ru

Кингисеппский машиностроительный завод — изготовитель теплообменного и палубного оборудования, компрессоров высокого давления, осуществляющий все виды ремонта и обслуживания дизельных и газотурбинных двигателей, генераторов и редукторов.