Новое оборудование на автомобильном заводе «КАМАЗа»

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На агрегатном производстве автомобильного завода «КАМАЗа» повысилась оперативность и точность настройки обрабатывающих центров и автоматических линий. Повышению качества продукции способствовало открытие лаборатории технических измерений с новым оборудованием.

Новая координатно-измерительная машина итальянского производства была смонтирована в конце октября 2019 года. В первую очередь метрологическая поддержка была необходима для освоения выпуска деталей для автомобиля КАМАЗ-54901. При этом универсальное оборудование готово к измерениям продукции самой разной конфигурации и габаритами от трёх метров до нескольких сантиметров в длину. Точность высокая — 2,4 микрона.

Для выполнения различных задач есть целый набор датчиков-щупов, которые можно использовать и в сборе. Также техника позволяет работать с 3D-моделями, сравнивать полученные результаты с ними, вести анализ статистических данных. На каждую деталь контролёры измерительных приборов и специального инструмента составляют свою программу.

Размещения этой измерительной машины на агрегатном производстве ждали давно. Когда лаборатория расположена ближе к цеху, меньше времени уходит на транспортировку деталей. Чтобы результат измерения был корректным, деталь нужно выдержать при температуре 20 °C не меньше двух часов. «Наладчик получает заключение, вводит корректировки, а потом отправляет на ещё одно измерение уже контрольный образец. Каким бы опытным ни был рабочий, у машины объективные данные, с ними не поспоришь», — подчеркнул мастер цеха малых серий Сергей Савельев.

Говоря о преимуществах нового оборудования, начальник центральной заводской лаборатории — главный метролог автомобильного завода Сергей Меджитов отметил, что ускорится обмен информацией. «С внедрением цифровых технологий результаты измерений будут сразу поступать на монитор пульта управления обрабатывающего центра, — пояснил он. - Первый шаг — подключение к Тeamcenter блока развития, после него будет доступ к базе 3D-моделей. Качество изготовления деталей после этого станет ещё выше».

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В течение 2019 года на автомобильном заводе «КАМАЗа» продолжалась работа по обновлению и модернизации парка оборудования, что позволило улучшить условия труда и повысить качество продукции.

На линии сборки кабин нового модельного ряда КАМАЗ-5490 и КАМАЗ-54901 появилось несколько новинок. Так, предельный электрогайковёрт с электронным блоком управления (контроллером) в паре с манипулятором применяется для затяжки особо ответственных соединений 1-го класса при сборке передней подвески кабины модели 5490 и её модификаций.

Ещё семь предельных электрических винтовёртов с электронным блоком управления приобретены для затяжки педали подачи топлива, панели приборов, спального места, сидений, рулевого колеса, элементов рулевого управления, дверей кабины, которые тоже относятся к особо ответственным соединениям 1-го класса.

Электрогайковёрт и электровинтовёрты обеспечивают гарантированный момент затяжки резьбовых соединений, исключая фактор ошибки. Для поднятия и установки надоконной полки моделей 5490 и 54901 приобретён специальный манипулятор, позволяющий обеспечивать снижение веса детали до 5 кг и исключает повреждение лакокрасочного покрытия при установке. Максимальная грузоподъёмность — 35 кг. Ещё одна новинка — это стенд «Джосим», предназначенный для электронной проверки схождения колёс, углов поворота и замера кривизны рамы.

По словам заместителя директора автомобильного завода по качеству Евгения Маслиева, была проведена модернизация подвесного толкающего конвейера (ПТК) и запущена в эксплуатацию новая ветка подачи кабин на главный сборочный конвейер. Это позволило обеспечить хранение, выборку и подачу кабин перспективного ряда автомобилей КАМАЗ-5490 и 54901 на главный сборочный конвейер № 2 по системе ПТК и их установку на шасси автомобиля через опускную секцию (раньше уже собранные кабины устанавливали на шасси с помощью грузоподъёмного механизма).Такая модернизация позволяет уйти от повреждений лакокрасочного покрытия и вмятин на поверхности кабины.

https://kamaz.ru/press/releases/novoe_oborudovanie_na_avtomobilnom_zavode_kamaza/