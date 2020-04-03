«КамАЗ» и «Татнефть» начали производство защитных костюмов и масок

«Татнефть» © tatneft.ru

Автогигант наладил производство защитных костюмов и масок: собственными силами «КАМАЗ» отшивает противоэпидемические комплекты для медиков. Пошивочные цеха открыты на каждом заводе, изготовлением средств защиты заняты около 50 человек. Руководители осмотрели производство и приняли решение об использовании спецкостюмов камазовского производства в том числе и в городских клиниках.

«Мы можем предложить медикам Набережных Челнов костюмы нашего производства, передать их в клиники безвозмездно. Но мы пока не имеем сертификатов на эту продукцию. Их однозначно нужно оформлять, но на этот процесс уйдет полгода, по нашим расчетам», — сообщил Сергей Когогин. «Когда критическая ситуация, не до разбирательств — сертифицирован — не сертифицирован, надо надевать и работать», — высказался Наиль Магдеев.

Задача автогиганта — выйти на производство 550 костюмов в сутки, по плану к 9 апреля должны быть готовы 5000 костюмов. Наиль Магдеев сообщил, что потребность города составляет около 3000 комплектов.

Для противодействия распространению коронавирусной инфекции и предупреждения дефицита медицинских изделий «Татнефть» организовала производство и снабжение средствами индивидуальной защиты и специальными костюмами работников экстренных служб и медицинских учреждений юго-востока республики.

В условиях сложной эпидемиологической ситуации Компания считает своим долгом помочь медицинским работникам, властям и жителям региона в обеспечении эффективных профилактических мероприятий.

2 апреля сотрудникам МВД в Альметьевском районе Компания передала очередную партию средств индивидуальной защиты — 1110 респираторов.

Ранее, в марте, Компания обеспечила работников органов внутренних дел юго-востока Татарстана одноразовыми защитными масками.

Новые средства индивидуальной защиты в первую очередь получили сотрудники, напрямую контактирующие с населением, несущие службу в круглосуточном усиленном режиме.

Также в медицинские учреждения юго-востока республики отправлена первая партия защитных костюмов. Часть из них 2 апреля вручена медицинскому персоналу одного из госпиталей резерва по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В противоинфекционный комплект для медицинского персонала входят куртка, брюки, халат, фартук, нарукавники, шапка и бахилы.

Также в Компания наладила производство защитных комбинезонов для тех, чья деятельность подразумевает постоянный контакт с населением (социальные работники, сотрудники органов внутренних дел и др.).

Костюмы будут производиться из специальных многослойных нетканых материалов СМС разной плотности с антибактериальной защитой. Для медперсонала изготавливаются более плотные костюмы, для комбинезонов работников социальных служб и правоохранительных органов используется менее плотный материал. Суммарная производительность комплектов составляет 600 единиц в сутки.

Кроме того, компания «Татнефть» организовала передачу в муниципалитеты юго-востока Татарстана не только готовой продукции (масок, костюмов, антисептиков), но и расходных материалов, лекал, чтобы муниципальные районы организовали пошив костюмов собственными силами с привлечением представителей малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей, волонтеров и т. д.

https://www.tatneft.ru/press-tsentr/press-relizi/more/7967/?lang=ru

https://kamaz.ru/press/releases/kamaz_bezvozmezdno_peredast_medikam_naberezhnykh_chelnov_protivoepidemicheskie_kostyumy_svoego_proiz/