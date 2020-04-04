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Производство

POLAIR выпускает новую линейку холодильных машин

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С 1 апреля 2020 года ГК «ПОЛАИР» запустил в производство холодильные машины (моноблоки и сплит-системы) модернизированной линейки LIGHT.

Основное отличие новой линейки от серий Standard и Professionale — микроканальный алюминиевый теплообменник в качестве конденсатора.

Микроканальные теплообменники отличаются меньшими габаритами и массой, обеспечивают снижение объема заправки хладагентом в среднем на 25-30%. Кроме того, благодаря отсутствию в конструкции стыков разных металлов, в таких теплообменниках нет гальванической коррозии.
Источник: https://www.polair.com/about/news/?id=6073

POLAIR
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