Выборгский СЗ начал резку металла для траулера KMT02

© vyborgshipyard.ru

8 апреля 2020 года на ПАО «Выборгский судостроительный завод» (Ленинградская область) началась резка металла для рыбопромыслового судна проекта KMT02 (зав. № 940).

Траулер строится по заказу АО «АТЛАНТРЫБФЛОТ» (входит в ООО «УК «ФОР»).

Всего на ВСЗ будет построено 4 траулера проекта KMT02, из них два судна для АО «АТЛАНТРЫБФЛОТ». Первый траулер (зак. № 950) был заложен на верфи 1 ноября 2018 г.

Траулер ледового класса Ice3 с усилением корпуса до класса Arc4 и траловым комплексом последнего поколения предназначен для лова донных пород рыб. На борту размещается оборудование с планируемой производительностью вылова и круглосуточной заморозки до 100 тонн рыбы в сутки, а также комбинированные трюмы для морской продукции ёмкостью до 375 куб. м.

Технические характеристики судна: