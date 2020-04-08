Добавить статью
Лого Сделано у нас
Судостроение и судоходство

Выборгский СЗ начал резку металла для траулера KMT02

 © vyborgshipyard.ru

8 апреля 2020 года на ПАО «Выборгский судостроительный завод» (Ленинградская область) началась резка металла для рыбопромыслового судна проекта KMT02 (зав. № 940).

Траулер строится по заказу АО «АТЛАНТРЫБФЛОТ» (входит в ООО «УК «ФОР»).

Всего на ВСЗ будет построено 4 траулера проекта KMT02, из них два судна для АО «АТЛАНТРЫБФЛОТ». Первый траулер (зак. № 950) был заложен на верфи 1 ноября 2018 г.

Траулер ледового класса Ice3 с усилением корпуса до класса Arc4 и траловым комплексом последнего поколения предназначен для лова донных пород рыб. На борту размещается оборудование с планируемой производительностью вылова и круглосуточной заморозки до 100 тонн рыбы в сутки, а также комбинированные трюмы для морской продукции ёмкостью до 375 куб. м.

Технические характеристики судна:

  • длина — 80,4 м,
  • ширина — 15,4 м,
  • осадка — 6,51 м,
  • водоизмещение — 5563 т,
  • мощность энергетической установки — 4,64 МВт.
Источник: http://vyborgshipyard.ru/ru/rubric/...sskom?year=2020&month=4&novelty=684

Выборг, Выборгский судостроительный завод, Ленинградская область, траулер, KMT02
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,