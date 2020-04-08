Выборгский СЗ начал резку металла для траулера KMT02
8 апреля 2020 года на ПАО «Выборгский судостроительный завод» (Ленинградская область) началась резка металла для рыбопромыслового судна проекта KMT02 (зав. № 940).
Траулер строится по заказу АО «АТЛАНТРЫБФЛОТ» (входит в ООО «УК «ФОР»).
Всего на ВСЗ будет построено 4 траулера проекта KMT02, из них два судна для АО «АТЛАНТРЫБФЛОТ». Первый траулер (зак. № 950) был заложен на верфи 1 ноября 2018 г.
Траулер ледового класса Ice3 с усилением корпуса до класса Arc4 и траловым комплексом последнего поколения предназначен для лова донных пород рыб. На борту размещается оборудование с планируемой производительностью вылова и круглосуточной заморозки до 100 тонн рыбы в сутки, а также комбинированные трюмы для морской продукции ёмкостью до 375 куб. м.
Технические характеристики судна:
- длина — 80,4 м,
- ширина — 15,4 м,
- осадка — 6,51 м,
- водоизмещение — 5563 т,
- мощность энергетической установки — 4,64 МВт.
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